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В мире

Третий этап по спасению детей в Таиланде: из пещеры осталось вывести пять человек

время публикации: 07:45 | последнее обновление: 10:13 блог версия для печати фото
На месте спасательной операции
На месте спасательной операции
На месте спасательной операции

Во вторник, 10 июля, начался третий, завершающий этап операции по эвакуации детей из частично затопленной пещеры Тхам Луанг в Таиланде. Второй день подряд идет сильный дождь, что усложняет проведение спасательной операции.

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Власти подтвердили начало третьего этапа в 10:08 по местному времени и сообщили, что в операции участвуют 19 кейв-дайверов. Ранее эвакуацию осуществляли 18 дайверов. Еще один, видимо, потребовался для помощи в эвакуации тренера детей, находящихся в пещере.

В ходе первых двух этапов из пещеры были выведены восемь человек. По всей видимости, спасены восемь детей, хотя власти Таиланда не называют имена и возраст спасенных до завершения операции.

Официально сообщается, что состояние здоровья спасенных улучшается. Некоторым из них требуется лечение в связи с простудными заболеваниями, а также подозрениями на бактериальные инфекции (лептоспироз и мелиодоз), клещевую рецидивирующую лихорадку, а также гистоплазмоз (грибковая инфекция легких, известная как "болезнь Дарлинга" или "пещерная болезнь"). Они носят темные очки, так как длительное время находились в пещере без света, пишут СМИ.

Отмечается также тот факт, что, к сожалению, спасенные дети из школьной футбольной команды не смогут принять приглашение руководства FIFA на финальный матч чемпионата мира в Москве, так как, по мнению врачей, до 15 июля они еще недостаточно окрепнут.

В настоящее время в пещере остаются пять человек (вероятно, тренер и четверо детей), которых будут выводить двумя или тремя группами.

Ранее сообщалось, что сначала выводили самых физически сильных и подготовленных детей.

Эвакуацию детей осуществляют профессиональные кейв-дайверы, как таиландцы, так и иностранцы. Причем, как подчеркивали в таиландском МВД, второй и третий этап операции проводят те же дайверы, которые работали на первом этапе, поскольку они уже изучили пещеру Тхам Луанг.

Операция по эвакуации 12 детей и их тренера из пещеры Тхам Луанг началась утром в воскресенье, 8 июля. Дети провели в пещере более двух недель, за их спасением следят все мировые СМИ.

Напомним, что в ходе подготовки к эвакуации детей из пещеры погиб профессиональный дайвер, бывший морской спецназовец Саман Кунан.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 9 июля 2018 г.
Завершен второй этап операции: из пещеры в Таиланде выведены восемь детей
// NEWSru.co.il // В мире // 9 июля 2018 г.
СМИ: из пещеры в Таиланде вывели еще двух детей







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