Третий этап по спасению детей в Таиланде: из пещеры осталось вывести пять человек

Во вторник, 10 июля, начался третий, завершающий этап операции по эвакуации детей из частично затопленной пещеры Тхам Луанг в Таиланде. Второй день подряд идет сильный дождь, что усложняет проведение спасательной операции.

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Власти подтвердили начало третьего этапа в 10:08 по местному времени и сообщили, что в операции участвуют 19 кейв-дайверов. Ранее эвакуацию осуществляли 18 дайверов. Еще один, видимо, потребовался для помощи в эвакуации тренера детей, находящихся в пещере.

В ходе первых двух этапов из пещеры были выведены восемь человек. По всей видимости, спасены восемь детей, хотя власти Таиланда не называют имена и возраст спасенных до завершения операции.

Официально сообщается, что состояние здоровья спасенных улучшается. Некоторым из них требуется лечение в связи с простудными заболеваниями, а также подозрениями на бактериальные инфекции (лептоспироз и мелиодоз), клещевую рецидивирующую лихорадку, а также гистоплазмоз (грибковая инфекция легких, известная как "болезнь Дарлинга" или "пещерная болезнь"). Они носят темные очки, так как длительное время находились в пещере без света, пишут СМИ.

Отмечается также тот факт, что, к сожалению, спасенные дети из школьной футбольной команды не смогут принять приглашение руководства FIFA на финальный матч чемпионата мира в Москве, так как, по мнению врачей, до 15 июля они еще недостаточно окрепнут.

В настоящее время в пещере остаются пять человек (вероятно, тренер и четверо детей), которых будут выводить двумя или тремя группами.

Ранее сообщалось, что сначала выводили самых физически сильных и подготовленных детей.

Эвакуацию детей осуществляют профессиональные кейв-дайверы, как таиландцы, так и иностранцы. Причем, как подчеркивали в таиландском МВД, второй и третий этап операции проводят те же дайверы, которые работали на первом этапе, поскольку они уже изучили пещеру Тхам Луанг.

Операция по эвакуации 12 детей и их тренера из пещеры Тхам Луанг началась утром в воскресенье, 8 июля. Дети провели в пещере более двух недель, за их спасением следят все мировые СМИ.

Напомним, что в ходе подготовки к эвакуации детей из пещеры погиб профессиональный дайвер, бывший морской спецназовец Саман Кунан.





