СМИ: в 2015 году в Лондоне был обнаружен арсенал "Хизбаллы" с тоннами взрывчатки

Британские спецслужбы ликвидировали в 2015 году действовавшие на севере Лондона предприятия по производству взрывчатки, созданные связанной с Ираном ливанской террористической группировкой "Хизбалла". Об этом сообщает британская газета Daily Telegraph.

На этих предприятиях были обнаружены запасы льда, содержащего три тонны нитрата аммония – химиката, используемого при производстве взрывчатых веществ. Тот же химикат был использован при создании взрывчатки, примененной в 1995 году при теракте в Оклахома-сити, где погибли 168 человек.

Согласно публикации, разведывательная информация была получена от неназванного "иностранного правительства". Операцию проводили совместно британская служба контрразведки MI-5 и полиция, она прошла через несколько месяцев после подписания соглашений о судьбе иранской ядерной программы.

Рейду предшествовало длительное тайное расследование, во время которого MI-5 хотела, в том числе, выяснить, что планирует "Хизбалла". Однако не было получено улик, свидетельствующих, что ливанская группировка планировала теракты на британской территории. Единственный задержанный был освобожден.

Об операции сообщили премьер-министру Дэвиду Кэмерону и его преемнице Терезе Мэй. Однако информацию утаили как от общественности, так и от парламентариев, пишет Telegraph.

Напомним, что в начале 2019 года британский парламент принял решение объявить политическое крыло "Хизбаллы" террористической группировкой. Боевое крыло ливанской "Партии Аллаха" было признано Великобританией террористической группировкой еще в 2008 году.





