10 марта 2017 г.
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В мире

В Дюссельдорфе преступник, вооруженный мачете, напал на 80-летнего мужчину

время публикации: 16:43 | последнее обновление: 16:57 блог версия для печати фото
В Дюссельдорфе преступник, вооруженный мачете, напал на 80-летнего мужчину

В пятницу, 10 марта, на окраине Дюссельдорфа неизвестный преступник, вооруженный мачете, напал на 80-летнего мужчину. В результате нападения мужчина был тяжело ранен. Пострадавший доставлен в больницу. Полиции пока не удалось задержать преступника, сообщает The Telegraph.

Это нападение произошло менее чем через сутки после того, как на территории центрального железнодорожного вокзала Дюссельдорфа 36-летний уроженец Косово, вооруженный топором, ранил 9 человек. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Нападавший был задержан, когда пытался скрыться от полиции, прыгнув с автомобильного моста. Он получил множественные переломы и находится в больнице Вупперталя.

Полиция полагает, что эти два нападения не связаны между собой и не являются терактами.



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Пятница, 10 марта 2017 г.
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