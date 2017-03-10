В Дюссельдорфе преступник, вооруженный мачете, напал на 80-летнего мужчину

В пятницу, 10 марта, на окраине Дюссельдорфа неизвестный преступник, вооруженный мачете, напал на 80-летнего мужчину. В результате нападения мужчина был тяжело ранен. Пострадавший доставлен в больницу. Полиции пока не удалось задержать преступника, сообщает The Telegraph.

Это нападение произошло менее чем через сутки после того, как на территории центрального железнодорожного вокзала Дюссельдорфа 36-летний уроженец Косово, вооруженный топором, ранил 9 человек. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Нападавший был задержан, когда пытался скрыться от полиции, прыгнув с автомобильного моста. Он получил множественные переломы и находится в больнице Вупперталя.

Полиция полагает, что эти два нападения не связаны между собой и не являются терактами.





