Экс-кандидат в президенты Франции была арестована за голый протест

52-летняя Синди Ли – лидер "Партии наслаждения", десять лет назад баллотировавшаяся на пост президента Франции – устроила очередной голый протест против коррупции, сообщает The Sun.

В итоге бывшая стриптизерша и ветеран французской политики была задержана полицией за нарушение общественного порядка. Th Sun утверждает, что для ареста Синди сбежались не менее 30 бойцов полицейского спецназа, которые, вероятно, решили, что речь идет об очередной акции "секстремисток" FEMEN.

Синди Ли начала политическую деятельность в 2001 году, создав "Партию наслаждения". При этом она не изменила своей профессии и в 2007-м накануне президентских выборов в рамках своей рекламной кампании предлагала избирателям оригинальный способ знакомства с кандидатом: заказать на дом стриптиз с ней, чтобы знать, за кого они отдадут свой голос.

Основанная и возглавляемая Синди "Партия наслаждения" в своей предвыборной программе выдвигала постулат: "Удовольствие каждого – это удовольствие для всех". Право на наслаждение должен получить каждый француз, независимо от возраста, пола и сексуальной ориентации, цвета кожи и политических пристрастий, заявляла лидер партии. "Сексуальное воспитание необходимо взрослым (чтобы они лучше понимали своих детей) и детям (чтобы не вырастали закомплексованными взрослыми). В школах и лицеях следует ввести уроки соблазнения – практические советы пригодятся тем, кому придется в будущем столкнуться с одиночеством", – подчеркивалось в партийной программе.

Синди предлагала устроить специальные комнаты для интимных свиданий в тюрьмах, а свидания сделать куда более частыми и продолжительными. Публичные дома она предлагала легализовать, а с сутенерами непримиримо бороться. Также непримиримо, по ее мнению, следует бороться с религиозным фанатизмом, гомофобией и варварскими традициями в интимной сфере – такими, как удаление клитора, практикуемое в некоторых странах.

Чтобы французы узнали о существовании "Партии наслаждения", Синди Ли и ее однопартийцы неоднократно, начиная с 2001 года, устраивали митинги и пикеты, не многолюдные, но впечатляющие. Они обнажали не только противоречия общества, но и собственные силиконовые груди, демонстрируя готовность встретить ими любого врага: будь то расизм, антисемитизм, фашизм или мачизм.

Звезды "индустрии для взрослых" в политике

Милли Д'Аббраччо (Италия) – депутат парламента страны (2008).

Сторми Дэниэлс (США) – вероятный кандидат на пост сенатора от штата Луизиана (2009).

Федерики Зарри (Италия) – депутат парламента страны (2008).

Вики Кнафо (Израиль) – кандидат в депутаты Кнессета от партии МЕРЕЦ (2006), снималась обнаженной для порно-сайта "Парпар-1".

Мэри Кэри (США) – кандидат на пост губернатора Калифорнии (2003 и 2006).

Синди Ли (Франция) – кандидат на пост президента страны (2007).

Сонни Лэндхэм (США) – кандидат на пост сенатора от штата Кентукки (2008).

Чери Манеску (Италия) – кандидат на пост мэра Рима (2008).

Мими Мияги (США) – кандидат на пост губернатора Невады (2006).

Арнольд Шварценеггер (Австрия-США) – знаменитый культурист, актер, политик-республиканец, 38-й губернатор Калифорнии (2003-2011). В молодости, вскоре после эмиграции в США, судя по публикациям американских СМИ 2013 года, Арнольд снимался для журнала Penthouse. В интернете распространено множество поддельных снимков "обнаженного Шварценеггера". Сам экс-губернатор не комментирует слухи о том, что когда-то "снимался в порно".

Мэрилин Чамберс (США) – сотрудница офиса вице-президента страны (2004, 2008).

Чиччолина (Илона Шталлер, Италия) – депутат парламента страны (1987-1992).

Продюсер Анна Эрроусмит (Великобритания) – кандидат от либеральных демократов (2010).

Режиссер Тинто Брасс (Италия) – кандидат на парламентских выборах в Италии (2010).

Самми Спейдс (США) – в 2006-м работала на Хиллари Клинтон, позже стала порноактрисой.

Никки Бенц (Украина-Канада) – неудавшийся кандидат на пост мэра Торонто в 2014 году.

Рон Джереми (Рональд Джереми Хайятт) – бывший порноактер, в марте 2015-го заявлявший о намерении баллотировать в президенты США.