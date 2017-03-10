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В мире

10 марта состоится первый телефонный разговор Трампа и Аббаса

время публикации: 07:09 | последнее обновление: 07:16 блог версия для печати фото
Президент США Дональд Трамп
Председатель ПА Махмуд Аббас
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и президент США Дональд Трамп

Вечером в пятницу, 10 марта, в 19:00 по израильскому времени, должен состояться первый телефонный разговор президента США Дональда Трампа и председателя Палестинской администрации Махмуда Аббаса, сообщает пресс-служба Белого дома.

На следующей неделе Палестинскую автономию планирует посетить специальный посланник американского президента.

На прошлой неделе в первом обращении к Конгрессу США Трамп подтвердил неразрывный союз с Израилем, при этом даже не упомянул о палестинской проблеме в своей речи.

15 февраля во время встречи в Вашингтоне с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, говоря о путях урегулирования палестино-израильского конфликта, американский президент сказал журналистам: "Я согласен как на два, так и на одно государство – это пусть решат участники конфликта. В какой-то момент я был бы рад, если бы это были два государства, но будет так, как решат стороны. Главное, чтобы в итоге прямых переговоров был заключен мирный договор". На вопрос о переносе посольства США в Иерусалим, Трамп ответил, что он серьезно рассматривает эту возможность. Трамп тогда просил Нетаниягу "немного попридержать строительство в поселениях" до нового соглашения, которое многих удивит.

Говоря о палестино-израильском конфликте и переговорах между Иерусалимом и Рамаллой, президент США сказал, что израильтянам придется проявить определенную гибкость: "Я знаю, это сложно. Они должны показать, что действительно заинтересованы в соглашении. И я думаю, что новая концепция Белого дома, которую мы уже обсуждали, позволит им проявить гибкость". Президент США также отметил, что палестинцам придется признать право Израиля на существование, отказаться от подстрекательства и ненависти, которым они учат детей с самого раннего возраста".

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