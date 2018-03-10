Антисемитский инцидент на ITB Berlin. Расследования не будет

В четверг, 8 марта, на "Международной туристической бирже в Берлине" (Internationale Tourismus-Börse Berlin, ITB Berlin), одной из крупнейших туристических ярмарок мира, произошел неприятный инцидент.

Газета Der Tagesspiegel назвала этот инцидент "антисемитским".

Трое сотрудников частной охранной фирмы, обеспечивающей общественный порядок на ярмарке, устроили "акцию протеста" возле израильского стенда, размахивая палестинскими флагами и выкрикивая "Свободу Палестине!". Их поведение возмутило сотрудников министерства туризма Израиля, присутствовавших в зале; завязалась перепалка.

После вмешательства полиции порядок был восстановлен.

Пресс-секретарь полиции Берлина заметила, что расследования инцидента не будет. Она сообщила также, что двум из участников "акции протеста" по 19 лет, третьему – 21 год. Все трое охранников являются выходцами из арабских стран, имеющими гражданство Германии, сообщает Deutsche Welle. Ранее все они задерживались за участие в беспорядках и нападения на граждан.

В прошлом СМИ неоднократно отмечали, что охранные фирмы Берлина нередко принимают на работу молодых людей, контактирующих с местными преступными группировками или посещающих "радикальные" мечети.

Пресс-секретарь ITB Эмануэль Хегер заявил: "Безопасность экспонентов и посетителей – наш главный приоритет. Трое охранников, участвовавших в инциденте, отстранены от работы".

Рядом с израильским стендом на выставке находятся стенды Палестинской автономии, Египта, Иордании и Ливана. ITB Berlin продлится до воскресенья. На ярмарке представлены около 10 000 экспонентов из 180 стран мира.





