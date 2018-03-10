Эр-Рияд и Лондон призвали к разоружению "Хизбаллы"

Наследник престола Саудовской Аравии принц Мухаммад бин Салман встретился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в рамках своего первого визита в Лондон.

В пятницу, 9 марта, было опубликовано коммюнике по итогам этой встречи, в котором подчеркивается важность разоружения террористической организации "Хизбалла", дестабилизирующей ближневосточный регион.

"Мы выражаем поддержку ливанскому правительству и подчеркиваем важность установления властями Ливана полного контроля над всей территорией страны", - говорится в коммюнике.

Также в документе содержится заявление официального Лондона, выражающего готовность поддержать проекты, направленные на развитие Саудовской Аравии, реализацию экономических и социальных реформ в этой стране.

Как отмечает издание "Аль-Арабия", визит саудовского принца в Лондон состоялся, несмотря на попытки Катара, Ирана и их союзников сорвать этот визит. Большинство СМИ, освещающих ситуацию в ближневосточном регионе, выразили свое восхищение позицией бин Салмана и его проектами.

Первым, кто высказал это мнение, стал министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Он заявил, что весь мир, а не только Британия, должен поддерживать принца Мухаммада бин Салмана.

Особое отношение британцев к визиту наследника престола Саудовской Аравии выразилось и в том, что он был удостоен редкой чести для человека, не являющегося главой государства, - обеда с королевой Елизаветой II.

Однако визит принца вызвал в Великобритании волнения и демонстрации протестов в связи с участием Саудовской Аравии в йеменском конфликте, где с 2015 года были убиты не менее 10 тысяч человек и более 80% населения нуждаются в гуманитарной помощи.