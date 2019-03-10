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В Африке разбился самолет, летевший из Эфиопии в Кению, на борту которого находились 157 человек

время публикации: 10:34 | последнее обновление: 12:45 блог версия для печати фото
В Африке разбился самолет, летевший из Эфиопии в Кению, на борту которого находились 157 человек
В Африке разбился самолет, летевший из Эфиопии в Кению, на борту которого находились 157 человек
Boeing 737 MAX

В воскресенье, 10 марта, потерпел крушение самолет Boeing 737-800 MAX компании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек – 149 пассажиров и восемь членов экипажа, передает агентство Reuters.

Известно, что самолет летел рейсом ET 302 из международного аэропорта Боле в Аддис-Абебе (Эфиопия) в Найроби (Кения). Лайнер разбился неподалеку от города Бишофту (старое название Дэбрэ-Зэйт), заявляют в руководстве Ethiopian Airlines. То есть катастрофа произошла вскоре после взлета.

Это подтверждается и данными мониторинговой службы FlightRadar, согласно которым Boeing 737-800 MAX Ethiopian Airlines вылетел из Аддис-Абебы в 8:38 по местному времени. Через шесть минут после взлета, когда самолет находился в районе Бишофту, связь с экипажем пропала.

Факт авиакатастрофы подтвердил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али.

Эфиопское государственное агентство ENA передает, что начато расследование обстоятельств катастрофы. Канцелярия премьер-министра выразила соболезнования от имени нации и правительства Эфиопии тем, кто потерял своих близких в результате этой авиакатастрофы.

Власти Эфиопии объявили, что среди пассажиров и членов экипажа самолета, разбившегося сегодня к югу от Аддис-Абебы, никто не выжил. Есть высокая вероятность того, что на борту находились, по меньшей мере, двое граждан Израиля.

Министерство иностранных дел Израиля через посольство в Аддис-Абебе проверяет сведения об израильских гражданах, которые числились среди пассажиров на борту самолета компании Ethiopian Airlines, разбившемся в Эфопии. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выразил соболезнование народу Эфиопии в связи с этой катастрофой.



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