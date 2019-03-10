Уточненные данные о жертвах авиакатастрофы в Эфиопии

Согласно данным, опубликованным компанией Ethiopian Airlines, среди 157 жертв авиакатастрофы самолета Boeing 737-800 MAX, следовавшего из Аддис-Абебы в Найроби, есть граждане 35 стран.

По уточненным данным, в списке жертв: 32 гражданина Кении, 18 – Канады, 9 – Эфиопии, 8 – Италии, 8 – Китая, 8 – США, 7 – Великобритании, 7 – Франции, 6 – Египта, 5 – Нидерландов, 4 – Индии, 4 – Словакии, 3 – Австрии, 3 – Швеции, 3 – России, 2 – Марокко, 2 – Испании, 2 – Польши, 2 – Израиля, 1 – Бельгии, 1 – Индонезии, 1 – Сомали, 1 – Норвегии, 1 – Сербии, 1 – Того, 1 – Мозамбика, 1 – Руанды, 1 – Судана, 1 – Уганды, 1 – Йемена, 1 – Нигерии, 1 – Джибути, 1 – Ирландии. Кроме того, на борту самолета находился пассажир с паспортом ООН, гражданство которого устанавливается.

В воскресенье, 10 марта, потерпел крушение самолет Boeing 737-800 MAX компании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек – 149 пассажиров и восемь членов экипажа, передает агентство Reuters.

Известно, что самолет летел рейсом ET 302 из международного аэропорта Боле в Аддис-Абебе (Эфиопия) в Найроби (Кения). Лайнер разбился неподалеку от города Бишофту (старое название Дэбрэ-Зэйт), заявляют в руководстве Ethiopian Airlines. То есть катастрофа произошла вскоре после взлета.

Это подтверждается и данными мониторинговой службы FlightRadar, согласно которым Boeing 737-800 MAX Ethiopian Airlines вылетел из Аддис-Абебы в 8:38 по местному времени. Через шесть минут после взлета, когда самолет находился в районе Бишофту, связь с экипажем пропала. Отмечается также, что проблемы с самолетов возникли на этапе набора высоты.

Эфиопское государственное агентство ENA передает, что начато расследование обстоятельств катастрофы. Канцелярия премьер-министра выразила соболезнования от имени нации и правительства Эфиопии тем, кто потерял своих близких в результате этой авиакатастрофы.

Власти Эфиопии объявили, что среди пассажиров и членов экипажа самолета, разбившегося сегодня к югу от Аддис-Абебы, никто не выжил.

Министерство иностранных дел Израиля через посольство в Аддис-Абебе проверяет сведения об израильских гражданах, которые числились среди пассажиров на борту самолета компании Ethiopian Airlines, разбившемся в Эфиопии. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выразил соболезнование народу Эфиопии в связи с этой катастрофой.





