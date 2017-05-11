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В мире

Накануне отставки глава ФБР просил денег на расследование вмешательства России

время публикации: 10 мая 2017 г., 20:18 | последнее обновление: 10 мая 2017 г., 20:44 блог версия для печати фото
Джеймс Коми
Накануне отставки глава ФБР просил денег на расследование вмешательства России
Дональд Трамп

За несколько дней до своей неожиданной отставки глава ФБР Джеймс Коми обратился в министерство юстиции США с просьбой о выделении его ведомству дополнительного бюджета с целью интенсифицировать расследование подозрений о вмешательстве России в ходе президентских выборов.

Об этом пишет в среду, 10 мая, газета The News York Times со ссылкой на официальные источники в Конгрессе США.

В частности, Коми обращался с этой просьбой к заместителю генпрокурора Роду Розенштейну, чья докладная записка в минюст была затем использована для оправдания увольнения Коми с поста главы ФБР.

Коми доложил депутатам Конгресса о своей встрече с Розенштейном, который является самым высокопоставленным официальным лицом из тех, кто занимается расследованием в отношении России. Сам генпрокурор Джефф Сейшнс отстранился от участия в этом расследовании, сославшись на близкие отношения с Трампом в ходе предвыборной кампании и тайную встречу с российским послом Сергеем Кисляком.

Обращение Коми не является неопровержимым доказательством того факта, что его увольнение связано с российской проблемой, однако укрепляет позиции конгрессменов, которые обвиняют Трампа в нежелании проводить данное расследование, способное нанести ему урон.

ФБР отказалось комментировать данную информацию, однако представитель Минюста США Сара Флорес назвала ее "абсолютно ложной", не вдаваясь в подробности.

Как уже сообщалось, накануне президент США Дональд Трамп уволил Джеймса Коми с должности главы Федерального бюро расследований (ФБР). В письме, направленном Коми президентом, говорится, что ФБР необходимо новое руководство, которое будет способствовать восстановлению общественного доверия к этой организации, выполняющей крайне важную миссию по охране правопорядка.

Судя по комментариям Белого дома, Коми был уволен на том основании, что он не справлялся с возложенными на него обязанностями и, по мнению президента, не мог продолжать управлять ФБР.

Как отмечает "Радио Свобода", Джеймс Коми был отстранен от должности через сутки после слушаний в юридическом подкомитете Сената США по делу о связях Майкла Флинна, бывшего советника Трампа по национальной безопасности, с российскими политиками. Также обсуждалось возможное вмешательство России в предвыборную президентскую кампанию в США.

Советник президента США Келлиэнн Конуэй заявила, что решение Трампа уволить Коми не связано с тем, что он или его сотрудники могли находиться под следствием по делу во "вмешательстве РФ" в американские выборы.

Джеймс Коми был назначен директором ФБР в 2013 году тогдашним президентом Бараком Обамой на 10-летний срок.Сайт газеты The New York Times пишет, что Джеймс Коми поначалу воспринял известие об увольнении как розыгрыш.

Новость об увольнении главы ФБР прозвучала в телеэфире, когда Коми выступал перед сотрудниками ФБР в Лос-Анджелесе. Его первой реакцией был смех. В это время помощники Коми сообщили, что ему необходимо прервать выступление. Он пожал руки сотрудникам ФБР и удалился в кабинет, где ему сообщили об отставке.

Решение Трампа уволить директора ФБР вызвало гневную реакцию не только среди законодателей от Демократической партии, но и не получило однозначной поддержки среди сенаторов-республиканцев.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 10 мая 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 8 мая 2017 г.
Трамп подозревает, что экс-генпрокурор Салли Йетс причастна к утечке секретной информации
// NEWSru.co.il // В мире // 3 мая 2017 г.
Глава ФБР: "Россия – величайшая угроза среди наций Земли"
// NEWSru.co.il // В мире // 21 марта 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 20 марта 2017 г.
Глава ФБР публично опроверг обвинения Трампа в адрес Обамы







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