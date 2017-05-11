Накануне отставки глава ФБР просил денег на расследование вмешательства России

За несколько дней до своей неожиданной отставки глава ФБР Джеймс Коми обратился в министерство юстиции США с просьбой о выделении его ведомству дополнительного бюджета с целью интенсифицировать расследование подозрений о вмешательстве России в ходе президентских выборов.

Об этом пишет в среду, 10 мая, газета The News York Times со ссылкой на официальные источники в Конгрессе США.

В частности, Коми обращался с этой просьбой к заместителю генпрокурора Роду Розенштейну, чья докладная записка в минюст была затем использована для оправдания увольнения Коми с поста главы ФБР.

Коми доложил депутатам Конгресса о своей встрече с Розенштейном, который является самым высокопоставленным официальным лицом из тех, кто занимается расследованием в отношении России. Сам генпрокурор Джефф Сейшнс отстранился от участия в этом расследовании, сославшись на близкие отношения с Трампом в ходе предвыборной кампании и тайную встречу с российским послом Сергеем Кисляком.

Обращение Коми не является неопровержимым доказательством того факта, что его увольнение связано с российской проблемой, однако укрепляет позиции конгрессменов, которые обвиняют Трампа в нежелании проводить данное расследование, способное нанести ему урон.

ФБР отказалось комментировать данную информацию, однако представитель Минюста США Сара Флорес назвала ее "абсолютно ложной", не вдаваясь в подробности.

Как уже сообщалось, накануне президент США Дональд Трамп уволил Джеймса Коми с должности главы Федерального бюро расследований (ФБР). В письме, направленном Коми президентом, говорится, что ФБР необходимо новое руководство, которое будет способствовать восстановлению общественного доверия к этой организации, выполняющей крайне важную миссию по охране правопорядка.

Судя по комментариям Белого дома, Коми был уволен на том основании, что он не справлялся с возложенными на него обязанностями и, по мнению президента, не мог продолжать управлять ФБР.

Как отмечает "Радио Свобода", Джеймс Коми был отстранен от должности через сутки после слушаний в юридическом подкомитете Сената США по делу о связях Майкла Флинна, бывшего советника Трампа по национальной безопасности, с российскими политиками. Также обсуждалось возможное вмешательство России в предвыборную президентскую кампанию в США.

Советник президента США Келлиэнн Конуэй заявила, что решение Трампа уволить Коми не связано с тем, что он или его сотрудники могли находиться под следствием по делу во "вмешательстве РФ" в американские выборы.

Джеймс Коми был назначен директором ФБР в 2013 году тогдашним президентом Бараком Обамой на 10-летний срок.Сайт газеты The New York Times пишет, что Джеймс Коми поначалу воспринял известие об увольнении как розыгрыш.

Новость об увольнении главы ФБР прозвучала в телеэфире, когда Коми выступал перед сотрудниками ФБР в Лос-Анджелесе. Его первой реакцией был смех. В это время помощники Коми сообщили, что ему необходимо прервать выступление. Он пожал руки сотрудникам ФБР и удалился в кабинет, где ему сообщили об отставке.

Решение Трампа уволить директора ФБР вызвало гневную реакцию не только среди законодателей от Демократической партии, но и не получило однозначной поддержки среди сенаторов-республиканцев.





