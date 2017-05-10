Президент США Дональд Трамп уволил главу ФБР Джеймса Коми

Президент США Дональд Трамп уволил Джеймса Коми с должности главы Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом во вторник, 9 мая, сообщила пресс-служба Белого дома, передает информационное агентство Reuters.

В письме, направленном Коми президентом, говорится, что ФБР необходимо новое руководство, которое будет способствовать восстановлению общественного доверия к этой организации, выполняющей крайне важную миссию по охране правопорядка.

Судя по комментариям Белого дома, Коми был уволен на том основании, что он не справлялся с возложенными на него обязанностями и, по мнению президента, не мог продолжать управлять ФБР.

Как отмечает "Радио Свобода", Джеймс Коми был отстранен от должности через сутки после слушаний в юридическом подкомитете Сената США по делу о связях Майкла Флинна, бывшего советника Трампа по национальной безопасности, с российскими политиками. Также обсуждалось возможное вмешательство России в предвыборную президентскую кампанию в США.

Советник президента США Келиэнн Конуэй заявила, что решение Трампа уволить Коми не связано с тем, что он или его сотрудники могли находиться под следствием по делу во "вмешательстве РФ" в американские выборы, передает РИА Новости.

Джеймс Коми был назначен директором ФБР в 2013 году тогдашним президентом Бараком Обамой на 10-летний срок.

Сайт газеты The New York Times пишет, что Джеймс Коми поначалу воспринял известие об увольнении как розыгрыш. Новость об увольнении главы ФБР прозвучала в телеэфире, когда Коми выступал перед сотрудниками ФБР в Лос-Анджелесе. Его первой реакцией был смех. В это время помощники Коми сообщили, что ему необходимо прервать выступление. Коми пожал руки сотрудникам ФБР и удалился в кабинет, где ему сообщили об увольнении.

Решение Трампа уволить директора ФБР вызвало гневную реакцию не только среди законодателей от Демократической партии, но и не получили однозначной поддержки среди сенаторов-республиканцев.





