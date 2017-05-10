Еврейский ремень на Зееловских высотах: гипотезы

9 мая агентство Getty Images опубликовало фотографии, сделанные во время раскопок в районе Зееловских высот, примерно в 90 км к востоку от Берлина, где в апреле 1945-го шли тяжелые бои. На этих снимках среди прочих находок была показана вещь, которую Getty Images называет "очень похожей на пряжку ремня советского солдата". Однако очевидно, что речь не идет о форменной советской пряжке, так как она представляет собой Звезду Давида (или Щит Давида, Маген Давид).

Агентство сообщает, что на месте этих раскопок найдены останки 25 солдат, но не указывает, о солдатах какой армии идет речь.

На месте раскопок также была найдена обувь, которая, скорее всего, не является форменной обувью воинов Красной армии.

В сражении за Зееловские высоты 16-19 апреля 1945 года участвовали силы 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. Им противостояли силы 9-й немецкой армии и 4-й бронетанковой армии.

Среди участников боев на Зееловских высотах было много советских воинов-евреев. Этот факт отмечается в одной из публикаций военного историка Марка Штейнберга.

Редакция NEWSru.co.il предложила читателям высказать свое мнение по поводу того, что это за пряжка была найдена на Зееловских высотах и кому она могла принадлежать.

По состоянию на утро 10 мая, однозначного аргументированного ответа на эти вопросы не получено. Но есть ряд обоснованных гипотез, которые мы приводим ниже.

ГИПОТЕЗЫ

1. Это пряжка гражданского ремня кустарного производства. Такие пряжки в первой половине XX века носили евреи на территории России и Украины. Возможно, считалось, что "Маген Давид" на пряжке охраняет своего владельца. На сайте военной археологии smolbattle.ru показана пряжка брючного ремня с изображением Звезды Давида, найденная на почтовом тракте в Селенгинском уезде Забайкальской области (точная датировка затруднительна, но в основном там находили предметы конца XIX и начала XX века, не позже 30-х годов).

Такую пряжку наши читатели нашли и на одном из онлайн-аукционов. Похожие пряжки продаются и на аукционах иудаики, то есть речь идет о еврейской вещи, форма которой имела широкое распространение. На форуме антиквариата и военной истории WW2 есть упоминание о похожих пряжках, в том числе найденных в районе боев под Сталинградом.

В связи с этой информацией можно предположить, что ремни с такими пряжками иногда носили воины-евреи, служившие в Красной армии.

2. Некоторые читатели полагают, что такой ремень мог носить военнопленный или узник концлагеря, которого немецкое командование использовало на работах по созданию укреплений в районе Зееловских высот.

3. Прозвучала и версия о том, что такой ремень мог носить еврей, служивший в немецкой армии. В этой связи некоторые читатели напомнили о гипотезе Брайана Ригга, автора книги "Еврейские солдаты Гитлера", предполагающего, что в годы Второй мировой войны в германской армии служили около 150 тысяч солдат и офицеров с еврейской кровью. Об этом исследовании в 2002 году писал Шимон Бриман в газете "Вести". Статья и само исследование Ригга подверглись критике. См., например, комментарий Даниэля Клугера.

В любом случае, трудно представить, чтобы такую пряжку в 1945 году носил немецкий солдат. Кроме того, нет сведений о том, чтобы подобные пряжки находили ранее на территории Германии (по нашим данным, подобная находка на Зееловских высотах первая).

4. Ремень, полученный СССР по "ленд-лизу". Эта версия не выдерживает критики, так как речь явно идет о ремне кустарного, а не массового производства. И нет никаких сведений о выпуске подобных ремней в США или других странах-союзниках.

5. В составе 1-го Белорусского фронта была Первая Польская армия Войска Польского, а в составе Войска Польского были бойцы бывшей Армии Людовой, в которой служили в том числе и евреи. Пряжка, скорее всего, сделана в каком-либо из гетто на территории Польши или в самом отряде Армии Людовой. Боец, носивший её, был зачислен в 1-ю Польскую Армию и погиб или просто потерял ремень на Зееловских высотах. Более того, ремень мог быть подарен или обменен по принципу "махнем не глядя" какому-либо бойцу Красной армии.

Редакция NEWSru.co.il будет признательна читателям за комментарии, выдвижение новых гипотез, доказательства, подтверждающие или опровергающие гипотезы, приведенные выше.

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