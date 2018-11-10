18+
10 ноября 2018 г.
последняя новость: 11:31
Одобрено слияние «Решет» и 10 телеканала
«Иерихонская роза»: опасная болезнь распространяется в Израиле
У Европы нет готовых решений проблемы антисемитизма
Опасны ли демократы для Трампа
Опасность справа
Как убивали Iton-TV
Из России - с алмазами
Мина замедленного действия
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:53 В московских аэропортах задержаны или отменены 39 рейсов
09:27 В Санкт-Петербурге загорелся гипермаркет "Лента"; 800 человек эвакуированы
06:40 Самый сильный лесной пожар в истории Калифорнии: число жертв растет
21:17 Эксперт совета при Госдуме РФ предложил лишить Михаила Ефремова звания заслуженного артиста
19:58 Трамп подписал документ об отказе в убежище нелегальным мигрантам
18:28 Москва заявила протест послу Австрии в связи со "шпионским скандалом"
16:06 "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Мельбурне
14:03 В Москве избили и ограбили израильского пенсионера
12:09 Инцидент в Мельбурне признан терактом: один погибший, двое раненых, нападавший застрелен
10:08 В Австрии по подозрению в шпионаже в пользу России задержан полковник в отставке
Загрузка...
В мире

Самый сильный лесной пожар в истории Калифорнии: число жертв растет

время публикации: 06:40 | последнее обновление: 06:55 блог версия для печати фото
Самый сильный лесной пожар в истории Калифорнии: число жертв растет
Самый сильный лесной пожар в истории Калифорнии: число жертв растет
Самый сильный лесной пожар в истории Калифорнии: число жертв растет

Лесной пожар "Camp" на севере Калифорнии признан самым сильным и разрушительным в истории штата. Огнем уничтожено около 7 тысяч жилых домов, общественных зданий, магазинов и других построек. По состоянию на 10 ноября, подтверждена гибель девяти человек, пишет San Francisco Chronicle.

Лесной пожар уничтожил городок Парадайс в Калифорнии. Фоторепортаж

В округе Бьютт выгорело почти 40 тысяч гектаров леса и кустарника. Городок Парадайс (с населением около 26 тысяч человек) почти полностью был уничтожен в результате лесного пожара.

Из опасной зоны эвакуированы около 250 тысяч граждан.

Огонь продолжает распространяться. Судя по интерактивной карте, фронт пожара вплотную приблизился к городу Чико, население которого составляет примерно 93 тысячи человек.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в штате Калифорния, сообщает пресс-служба Белого дома. Он распорядился предоставить федеральную помощь местным властям.

Причины пожара выясняются. По предварительным данным, к возгоранию деревьев на начальном этапе могло привести повреждение линии высоковольтных электропередач.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 9 ноября 2018 г.
Лесной пожар в Калифорнии: почти полностью сгорел городок Парадайс, есть жертвы





  Rating@Mail.ru  
Суббота, 10 ноября 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018