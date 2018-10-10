ООН: за последние 20 лет 1,3 миллиона человек погибли в результате стихийных бедствий

Эксперты ООН оценили ущерб, нанесенный стихийными бедствиями за последние 20 лет. В отчете Управления ООН по уменьшению опасности стихийный бедствий (UNISDR) говорится, что климатические и геофизические катастрофы, такие как землетрясения и цунами, унесли жизни 1,3 миллиона человек.

Кроме того, в результате разгула стихии еще 4,4 миллиарда жителей Земли были ранены или остались без крова. Финансовые потери составили почти три триллиона долларов США

Специалисты подсчитали, что за период с 1998 по 2017 годы потери мировых рынков, связанные со стихией, возросли на 151%. Больше всего пострадали США (944,8 млрд долларов). На втором месте Китай (492,2 млрд), на третьем Япония (376,3 млрд), за ней следует Индия (79,5 млрд) и Пуэрто-Рико (71,7 млрд).

Ущерб, нанесенный стихийными бедствиями странам Европы, оказался меньше, но также значителен: Франция потеряла 48,3 млрд долларов, Германия - 57,9 млрд, Италия - 56,6 млрд.

За двадцать лет на Земле произошло 7.255 крупных бедствий, 91% из которых - природные.

Землетрясения и вызванные ими цунами стали причиной гибели 56% всех жертв.

Кроме того, в докладе говорится, что жители стран с низким и средним уровнем доходов в семь раз чаще погибают от стихийных бедствий, чем жители развитых стран.

Экологи предупреждают, что в ближайшие 5-10 лет человечеству придется столкнуться с последствиями глобального потепления.





