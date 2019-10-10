Теракт судного дня в Галле: что известно об убийце

В среду, 9 октября, в Йом Кипур 27-летний Стефан Балльет, вооруженный огнестрельным оружием, взрывчаткой и бутылками с зажигательной смесью, совершил нападение на синагогу и турецкую закусочную в немецком городе Галле, убив двух человек и ранив еще двух. Впоследствии он был задержан полицией.

Власти Германии говорят об этом происшествии как о вооруженном нападении на синагогу, совершенном коренным немцем с неонацистскими взглядами. Власти Израиля однозначно заявляют, что был совершен теракт против евреев.

Специалисты анализируют получасовую видеозапись, сделанную Стефаном Балльетом во время нападения, а также трехстраничный манифест, выложенный им перед нападением на одном из экстремистских форумов.

Судя по опубликованному "манифесту", потенциальными целями изначально были евреи, мусульмане и "левые", при этом именно евреи назывались главными целями при подготовке нападения.

Что известно о Стефане Балльете и нападении в Галле

Отметим, что многие немецкие СМИ, в отличие от зарубежных, пока не называют фамилию убийцы – только имя и первую букву фамилии (хотя в публикации Bild имя названо). При этом публикуется его возраст (27 лет) и сообщается, что он проживал вдвоем с матерью в Бенндорфе (земля Саксония-Анхальт). Как пишет Der Spiegel, соседи отзываются о Стефане как о нелюдимом и нелюбезном человеке, который "никогда не здоровался".

Известно, что Стефан учился в Галле (менее 40 км к востоку от Бенндорфа) и хорошо знал этот город. Никогда прежде он не попадал в поле зрения полиции.

Судя по публикациям Балльета в социальных сетях, он придерживается неонацистской идеологии, отрицает Холокост, ненавидит феминисток и иммигрантов, настроен крайне радикально и длительное время готовился к вооруженному нападению с целью убийства людей. В манифесте свою цель он сформулировал так: "Убить как можно больше тех, кто против белых, предпочтительно евреев".

Для нападения в Галле Стефан Балльет арендовал автомобиль Volkswagen Golf. Он был вооружен двумя самодельными пистолетами-пулеметами Luty, к которым прилагались не менее шести магазинов с более чем 100 патронами. Кроме того, он изготовил 26 взрывных устройств (в том числе, трубчатого типа), начиненных дополнительными поражающими предметами и запасся парой десятков петард. Кроме того, у злоумышленника были бутылки с зажигательной смесью.

9 октября, готовясь к нападению, Стефан Балльет одел на себя камуфляжную форму с шлемом, на котором была закреплена экшен-камера, с помощью которой он в течение 35 минут вел видеозапись происходившего, которая транслировалась под ником "Anon" в режиме реального времени через геймерский сервис Twitch.

Камера была включена Стефаном после того, как он остановил автомобиль. Судя по репликам преступника, поначалу произошел какой-то сбой с трансляцией, что вывело его из себя. Но вскоре после этого видеозапись начинает транслироваться в Twitch, Балльет переходит с немецкого на английский, он говорит, что "Холокоста никогда не было", что "феминизм является причиной снижения рождаемости на Западе, который выступает в роли козла отпущения для массовой иммиграции, а корень всех этих проблем – евреи". Потом слышен рэп, вскоре автомобиль останавливается рядом с синагогой (очевидно, заранее намеченной как цель), Стефан выбирает один из пистолетов-пулеметов и берет несколько взрывных устройств. Он произносит: "Пожалуйста, подержите дверь открытой. Но дверь заперта. Он сквернословит и говорит: "Черт побери, я взорву себя". Вскоре после этого террорист бросает одну из бомб через ограду в сторону еврейского кладбища и в сторону двери, а затем, обернувшись, несколько раз стреляет в женщину, проходившую неподалеку, убивая ее, а потом стреляя уже в мертвую.

В это время в синагоге находились от 70 до 80 человек, в их числе не менее десяти американских граждан (некоторым из них впоследствии была оказана медицинская помощь для выведения из состояния нервного шока). Макс Привороцкий, председатель Еврейской общины Галле, сообщил изданию Spiegel о том, что злоумышленник несколько раз выстрелил в дверь синагоги, затем бросил в нее несколько бутылок с "коктейлем Молотова" или гранат. Не сумев открыть дверь в течение 5-10 минут, преступник ушел.

Комментируя происходящее для тех, кто видит запись в прямом эфире, Балльет называет себя неудачником, сетуя на то, что ему пока не удалось убить столько людей, сколько бы он хотел.

Вскоре после этого, отъехав примерно на полкилометра, Балльет около турецкой закусочной Kiez Doner произносит: "Кебаб, берем". Он бросил взрывное устройство в сторону этого заведения и открыл огонь по посетителям. Один из посетителей был убит, двое ранены.

Вернувшись к своей машине, Стефан столкнулся с неким мужчиной, но не выстрелил в него (возможно, пистолет-пулемет дал осечку), мужчина спасся. Убийца жалуется на качество пистолета-пулемета и говорит: "По крайней мере, я доказал, насколько бесполезно самодельное оружие".

На место происшествия прибыли полицейские. Преступник произнес "а вот и полиция, теперь я умру" и открыл по полицейским огонь, прячась за своей машиной, после чего попытался скрыться на автомобиле. В какой-то момент Балльет получает ранение, сказав "так, ребята, вот и все, я полный неудачник", он выбросил мобильный телефон, и трансляция прервалась. Вскоре полиция задержала убийцу.

Сведения о жертвах нападения пока не разрешены к публикации.

Администрация видеосервиса Twitch сообщила, что запись нападения успели увидеть около 2200 человек, после чего поступили жалобы и показ был заблокирован. Однако эта запись еще некоторое время транслировалась в расистских каналах на Telegram, а также появлялась в ряде аккаунтов в Twitter и на форумах 4chan и Kiwi Farms.

Реакция на теракт в Галле

Президент Реувен Ривлин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и глава МИДа Израэль Кац назвали нападение на синагогу в германском городе Галле терактом.

В официальном "твиттере" министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца появилась запись на немецком языке, в которой говорится: "Я потрясен терактом, который произошел сегодня в синагоге в Галле. Я обращаюсь к министру иностранных дел Германии Хейко Маасу и правительству Германии с требованием усилить борьбу с антисемитизмом и сделать все, чтобы предотвратить подобные явления, а также судить виновных по всей строгости закона". На иврите Исраэль Кац написал: "Это напоминает мрачные периоды в еврейской истории".

"Террористический акт против общины немецкого города Галле в Судный день, самый святой день для нашего народа, является еще одним проявлением роста антисемитизма в Европе. От имени израильского народа я выражаю соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым", – сказал глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу, призвав власти Германии бороться с проявлениями антисемитизма".

Президент Реувен Ривлин заявил, что нападение в Галле стало следствием поднимающего голову антисемитизма в Европе.

Лидеры еврейской общины Германии обвиняют власти в том, что в Йом Кипур не были приняты достаточные меры по обеспечению безопасности евреев.





