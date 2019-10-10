Российская прокуратура запросила для Наамы Иссахар восемь лет колонии

В среду, 9 октября, в ходе заседания в Химкинском городском суде прокуратура попросила приговорить 25-летнюю израильтянку Нааму Иссахар к восьми годам колонии общего режима.

Нааму Иссахар задержали в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево 9 апреля, когда она летела из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки лежали 9,6 грамма гашиша.

Израильтянка обвиняется в России в контрабанде наркотиков (пункт "в" части 2 статьи 229.1) и хранении наркотиков (часть 1 статьи 228 УК). Максимальное наказание за контрабанду наркотиков составляет в России десять лет лишения свободы.

Иссахар призналась в хранении наркотиков, однако отрицает контрабанду. Адвокаты девушки подчеркивают, что Наама была задержана в транзитной зоне перед посадкой на самолет, вылетавший в Бен-Гурион, однако российская прокуратура опирается на тот факт, что наркотики пересекли воздушную границу России.





