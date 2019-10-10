Названы имена лауреатов Нобелевской премии по литературе

В четверг, 10 октября, в Стокгольме Нобелевский комитет объявил имена лауреатов Нобелевской премии по литературе. В этом году премии были вручены двум лауреатам, так как в 2018-м данной премии не был удостоен никто.

Премия за 2018 присуждена Ольге Токарчук (Польша), за 2019 год – Петеру Хандке (Австрия/Германия).

57-летняя Ольга Токарчук удостоена премии "за полет фантазии и энциклопедическую страстность, с которой описывается нарушение границ как форма жизни".

76-летний Петер Хандке удостоен премии "за лингвистическое мастерство, с которым писатель исследовал весь спектр и своеобразие человеческого опыта".

Ольга Токарчук родилась в семье выходцев из Украины 29 января 1962 года. Закончила психологический факультет в Варшавском университете, затем работала психотерапевтом в Валбжихе. Ныне живёт во Вроцлаве. Член Партии зелёных и редколлегии леволиберального журнала "Политическая критика". Дебютировала сборником стихов. В 1993 году вышел её первый роман "Путь людей книги". Роман "Бегуны" принёс ей самую престижную в Польше литературную премию "Нике" (2008). Считается также мастером короткой прозы. В мае 2018 года Ольге Токарчук присуждена Международная Букеровская премия – за роман "Бегуны". Токарчук стала первой польской писательницей, получившей эту престижную награду.

Петер Хандке родился в австрийской провинции Каринтия в Гриффене 6 декабря 1942 года. Его мать, каринтийская словенка, забеременела от женатого немецкого банкира, призванного в армию, и поспешила выйти замуж немецкого военнослужащего, работавшего в Берлине трамвайным кондуктором. О своём настоящем отце Петер Хандке узнал незадолго перед тем, как получил среднее образование. Петер окончил школу и юридический факультет Грацского университета, студентом публикует свои первые литературные произведения. Автор романов "Шершни", "Разносчик", "Повторение", "Мой год в бухте Ничто. Сказка из новых времен". Автор сценария к фильму Вима Вендерса "Небо над Берлином".

На 11 октября намечено объявление лауреата Нобелевской премии мира. 14 октября назовут лауреата премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой "Нобелевской премией по экономике").

Лауреаты Нобелевской премии 2019 года

Лауреатами Нобелевской премии в области медицины в этом году стали Уильям Келин (Гарвардский университет, США), Питер Рэтклифф (Оксфордский университет, Великобритания) и Грегг Семенца (Гарвардский университет, США) за "открытия того, как клетки реагируют и адаптируются к доступности кислорода". Эти ученые определили молекулярный механизм, который регулирует активность генов в ответ на различные уровни кислорода.

Лауреатами Нобелевской премии по физике стали канадский ученый Джеймс Пиблс "за теоретические открытия в области физической космологии" (половина премии), а также швейцарцы Мишель Майор и Дидье Кело "за открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды" (вторая половина премии).

Лауреатами Нобелевской премии по химии стали Джон Гуденоф, Стэнли Уиттинхэм и Акира Ёсино "за разработку литий-ионных батарей".

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2019 году составляет девять миллионов шведских крон (около 950 тысяч долларов). Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день кончины шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля.

Почему Нобелевская премия по литературе не присуждалась в 2018 году

В прошлом году Шведская академия, присуждающая Нобелевскую премию в области литературы, решила отказаться от присуждения награды за 2018 год. В официальном сообщении было сказано, что решение принято на фоне "ослабления доверия" к Академии, число членов которой сократилось.

Кризис в Шведской академии начался после того, как осенью прошлого года восемнадцать женщин обвинили в домогательствах известного деятеля культуры Жана-Клода Арно, мужа поэтессы Катарины Фростенсон, которая была избрана в академию в 1992 году. Как выявило проведенное в связи с этим расследование, некоторые из академиков нарушали строгое правило не разглашать имя будущего лауреата до официального сообщения.

Весной 2019 года Шведская академия сообщила, что в октябре объявит лауреатов Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы.