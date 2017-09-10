Певец Роман Архипов избит в центре Москвы

Бывшего солиста группы "Челси" и участника телешоу "Фабрика звезд" Романа Архипова избили в центре Москвы, передает РИА Новости.

"В ночь c 8-го на 9-е сентября на мосту от Храма Христа Спасителя на меня было осуществлено нападение четырьмя неизвестными, сильно выпившими", – сообщил певец в своем Instagram.

По словам Архипова, на него и двух его друзей напали "без единой на то причины". При этом один из нападавших был вооружен ножом, отметил артист.

Сотрудники полиции прибыли через 15 минут после нападения, однако найти хулиганов им не удалось.

Роман Архипов участвовал в телепроекте "Фабрика звезд 6" в 2006 году. После окончания проекта вошел в состав поп-группы "Челси". В 2011 году он покинул коллектив.