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В мире

"Вы – евреи, вы – богатые": в пригороде Парижа совершено нападение на еврейскую семью

время публикации: 15:27 | последнее обновление: 15:32 блог версия для печати фото
"Вы – евреи, вы- богатые": в пригороде Парижа совершено нападение на еврейскую семью

В воскресенье, 10 сентября, еврейские организации Франции опубликовали заявления, осуждающие нападение на еврейскую семью в департаменте Сен-Сен-Дени, подчеркивая антисемитский характер этого нападения.

Сайт i24 сообщает, что нападение произошло в прошлый четверг, в коммуне Ливри-Гарган, в пригороде Парижа. Вооруженному ограблению подвергся Роже Пинто, президент еврейской организации "Сиона". В это время вместе с ним в доме находились его супруга и сын.

В интервью израильскому телеканалу на французском языке i24 супруга Роже Пинто, рассказала о том, что пережила она и ее близкие.

По словам женщины, трое грабителей ворвались в дом, повалили ее на пол и предупредили: будешь кричать – убьем.

Нападавшие были вооружены ножом. "Они все время повторяли: вы - евреи, у вас есть деньги", - цитирует женщина грабителей.

Телеканал сообщил, полиция округа Сен-Сен-Дени ведет расследование обстоятельств этого нападения. О задержании подозреваемых не сообщается.

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