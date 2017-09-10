Университет Тафтса назвал Израиль "государством белых расистов"

Колледж "Хилель" назван в инструкции для студентов, выпущенной частным исследовательским Университетом Тафтса в Бостоне, "организацией, которая поддерживает государство белых расистов".

Данная инструкция предоставляет информацию о социальной, духовной и академической деятельности вузов, входящих в состав этого университета.

Колледж "Хилель" был обвинен в этом документе в поддержке Израиля, названного "сионистских образованием", а также в использовании голосов чернокожего населения для достижения "произральских целей", утверждает 10 сентября агентство еврейских новостей JTA.

Эта инструкция получила широкое распространение в социальных сетях, отмечает издание.

Раввин Джеффри Саммит, исполнительный директор колледжа "Хилель", возражает против такого подхода: "Мы прилагаем максимум усилия для создания в кампусе дружелюбной атмосферы и позитивного имиджа Израиля".

Обвинения в использовании "черных голосов" впервые были выдвинуты три года тома назад, когда руководство колледжа приняло на территории кампуса родителей Трейвона Мартина, темнокожего подростка, застреленного добровольцем полиции Флориды в 2012 году.

Согласно тексту инструкции, "студенты возмущены тем, что "Хилель", организация, поддерживающая государство белых нацистов, использовала родителей Трейвона для привлечения голосов афроамериканцев".