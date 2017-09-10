"Ирма" бушует во Флориде: первой жертвой стал водитель грузовика

В воскресенье утром, 10 сентября, ураган "Ирма", имеющий в настоящее время четвертую категорию опасности, достиг побережья Флориды. Сообщается о, как минимум, одной жертве катаклизма, которой стал водитель грузовика, не справившийся с управлением машиной в сложных погодных условиях и врезавшийся в дерево.

Канцелярия шерифа округа Монро уточняет, что грузовик, врезавшийся в дерево в районе населенного пункта Марафон, был обнаружен в минувшую субботу около полудня.

Как уже сообщалось, первым из американских населенных пунктов удар урагана "Ирма" принял на себя Ки-Уэст, почти все население которого, включая военных, было эвакуировано.

Наиболее тяжелыми последствия урагана будут для южных и западных районов Флориды.

Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NOAA) прогнозирует огромные разрушения на территории штата. Скорость ветра в эпицентре урагана составляет около 60 м/с. Ожидается прилив воды высотой до 4,5 метров. Около 200.000 домов во Флориде из-за сильного ветра остались без электроэнергии еще до того, как ураган "Ирма" достиг побережья штата. Примерно 70.000 жителей Флориды размещены в специальных убежищах. Но, в общей сложности, эвакуации были эвакуированы более 5 миллионов человек.

В субботу утром губернатор Флориды Рик Скотт буквально умолял людей покинуть опасные районы, утверждая, что такого стихийного бедствия в штате еще не бывало. Спустя несколько часов он сказал, обращаясь к населению: "Ураган уже здесь".

По оценке специалистов, "Ирма" представляет собой один из самых мощных ураганов в Атлантическом океане за всю историю наблюдений. В результате этого урагана уже было разрушено множество домов на островах Сен-Бартелеми, Сен-Мартен и Барбуда (уничтожено около 90% построек). Погибли не менее 20 человек, более 100 получили ранения и травмы. Более миллиона жителей Пуэрто-Рико остались без воды и электричества. На Кубе ураган "Ирма" также причинил существенный ущерб, но о погибших не сообщалось.