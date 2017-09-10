"Ирма" бушует во Флориде: количество жертв возрастает

Не менее трех человек, жителей штата Флорида, стали жертвами урагана "Ирма", имеющего в настоящее время четвертый уровень опасности. Одна из жертв - водитель грузовика в графстве Монро, который не справился с управлением в чрезвычайных погодных условиях и врезался в дерево. Двое других, жители графства Харди, также погибли в ДТП.

Об этом сообщает в воскресенье, 10 сентября, сайт новостной службы ABC News.

Как сообщалось ранее, утром 10 сентября ураган "Ирма" достиг побережья Флориды. Первым из американских населенных пунктов удар принял на себя Ки-Уэст, почти все население которого, включая военных, было эвакуировано.

Наиболее тяжелыми последствия урагана будут для южных и западных районов Флориды. Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NOAA) прогнозирует огромные разрушения на территории этого штата. Скорость ветра в эпицентре урагана составляет около 60 м/с. Ожидается прилив воды высотой до 4,5 метров.

Около 6,3 млн жителей Флориды должны быть эвакуированы согласно распоряжению властей штата. С учетом жителей Южной Каролины и Джорджии, также получивших приказ об эвакуации, это количество возрастает до 6,8 млн человек.

Примерно 100.000 человек находятся в настоящее время в специальных убежищах, остальным жителям пострадавших штатов приказано не выходить из дома. К 09:40 по местному времени около 1,1 млн жителей Флориды остались без электричества.

По оценке специалистов, "Ирма" представляет собой один из самых мощных ураганов в Атлантическом океане за всю историю наблюдений. В результате этого урагана уже было разрушено множество домов на островах Сен-Бартелеми, Сен-Мартен и Барбуда (уничтожено около 90% построек). Погибли не менее 20 человек, более 100 получили ранения и травмы. Более миллиона жителей Пуэрто-Рико остались без воды и электричества. На Кубе ураган "Ирма" также причинил существенный ущерб, но о погибших не сообщалось.

Президент США Дональд Трамп обещал "использовать все ресурсы федерального правительства" для защиты граждан от последствий урагана, сообщив, что "молится за каждого из них".