Ураган "Ирма" приближается к Флориде и снова усиливается

Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщает, что по мере приближения к побережью Флориды ураган "Ирма" снова усилился. Его категория опасности поднята до 4-й. Разрушения на территории штата Флорида в результате урагана могут быть огромными, хотя и не катастрофическими, прогнозирует NOAA.

Скорость ветра в эпицентре урагана составляет около 60 м/с. Ожидается прилив воды высотой до 4,5 метров.

Первым из американских населенных пунктов удар урагана "Ирма" принял на себя населенный пункт Ки-Уэст, почти все население которого, включая военных, было эвакуировано. Наиболее тяжелыми последствия урагана будут для южных и западных районов Флориды.

Около 200 тысяч домов во Флориде из-за сильного ветра остались без электроэнергии еще до того, как ураган "Ирма" достиг побережья штата.

Примерно 70 тысяч жителей Флориды размещены в специальных убежищах. Но, в общей сложности, эвакуации были эвакуированы более 5 миллионов человек.

В субботу утром губернатор Флориды Рик Скотт буквально умолял людей покинуть опасные районы, утверждая, что такого стихийного бедствия в штате еще не бывало. Спустя несколько часов он сказал, обращаясь к населению: "Ураган уже здесь".

По оценке специалистов, "Ирма" представляет собой один из самых мощных ураганов в Атлантическом океане за всю историю наблюдений. В результате этого урагана уже было разрушено множество домов на островах Сен-Бартелеми, Сен-Мартен и Барбуда (уничтожено около 90% построек). Погибли не менее 20 человек, более 100 получили ранения и травмы. Более миллиона жителей Пуэрто-Рико остались без воды и электричества. На Кубе ураган "Ирма" также причинил существенный ущерб, но о погибших не сообщалось.