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В мире

Ураган "Ирма" достиг побережья Флориды

время публикации: 14:17 | последнее обновление: 14:19 блог версия для печати фото
Ураган "Ирма" достиг побережья Флориды
Ураган "Ирма" достиг побережья Флориды
Ки-Уэст, Флорида (США)

Рано утром (по времени восточного побережья США) в воскресенье, 10 сентября, ураган "Ирма", которому был присвоен 4-й уровень опасности, достиг побережья Флориды.

Первым из американских населенных пунктов удар урагана "Ирма" принял на себя Ки-Уэст, почти все население которого, включая военных, было эвакуировано.

Наиболее тяжелыми последствия урагана будут для южных и западных районов Флориды.

Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NOAA) прогнозирует огромные разрушения на территории штата Флорида.

Скорость ветра в эпицентре урагана составляет около 60 м/с. Ожидается прилив воды высотой до 4,5 метров.

Около 200 тысяч домов во Флориде из-за сильного ветра остались без электроэнергии еще до того, как ураган "Ирма" достиг побережья штата.

Примерно 70 тысяч жителей Флориды размещены в специальных убежищах. Но, в общей сложности, эвакуации были эвакуированы более 5 миллионов человек.

В субботу утром губернатор Флориды Рик Скотт буквально умолял людей покинуть опасные районы, утверждая, что такого стихийного бедствия в штате еще не бывало. Спустя несколько часов он сказал, обращаясь к населению: "Ураган уже здесь".

По оценке специалистов, "Ирма" представляет собой один из самых мощных ураганов в Атлантическом океане за всю историю наблюдений. В результате этого урагана уже было разрушено множество домов на островах Сен-Бартелеми, Сен-Мартен и Барбуда (уничтожено около 90% построек). Погибли не менее 20 человек, более 100 получили ранения и травмы. Более миллиона жителей Пуэрто-Рико остались без воды и электричества. На Кубе ураган "Ирма" также причинил существенный ущерб, но о погибших не сообщалось.

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