Наводнение в Тоскане: шесть человек погибли, трое пропали без вести

Шесть человек погибли и трое других числятся в пропавших без вести в результате наводнения, происшедшего в результате мощных ливней и наводнения в итальянском городе Ливорно, регион Тоскана.

Об этом сообщают в воскресенье, 10 сентября, зарубежные СМИ со ссылкой на ведущую итальянскую газету Corriere della Sera.

В статье говорится, что в ночь на воскресенье, с 02:00 до 04:00 по местному времени, в этом регионе выпало 250 мм осадков. Мэр Ливорно Филиппо Ногарин назвал ситуацию "драматической" и заявил, что регион находится в режиме чрезвычайного положения.

"Волна непогоды должна была пройти севернее и затронуть Лигурию, но воздушные потоки принесли ее к нам в Тоскану. Сильные дожди и ветры прошли в провинции Пиза, а затем в Ливорно. Мы направили туда сотрудников из других провинций, ожидается прибытие подразделения из соседних Марке и Эмилия-Романьи. На данный момент мы можем говорить о шести погибших в Ливорно", – цитирует информационное агентство РИА Новости слова сотрудника противопожарной охраны Тосканы.

По его словам, четыре человеа утонули, когда помещение на цокольном этаже, в котором они проживали, затопила вышедшая из берегов река. Причина гибели еще двух человека выясняется, скорее всего, она связана с сильнейшими ливнями, отметили в службе.

Непогода обрушилась на центр Италии накануне вечером. За несколько часов в Ливорно выпало 400 миллиметров осадков, в результате чего было прекращено движение поездов на одной из железнодорожных линий, а ряд автодорог перекрыли из-за упавших деревьев.

В воскресенье утром потоки воды стали заливать и столицу страны, приводя к нарушениям в работе общественного транспорта и затоплению улиц и подземных переходов.