10 сентября 2017 г.
последняя новость: 19:52
Юлия Латынина покинула Россию
Лия Ахеджакова: Я его актриса!
7 симптомов рака, инсульта, диабета
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:22 "Ирма" бушует во Флориде: количество жертв возрастает
18:37 Наводнение в Тоскане: шесть человек погибли, трое пропали без вести
17:49 Религиозная еврейка добилась через суд права посещать фитнес-клуб в юбке
17:13 Университет Тафтса назвал Израиль "государством белых расистов"
16:38 Поезд, в котором находится Михаил Саакашвили, не пустили на Украину
16:29 "Ирма" бушует во Флориде: первой жертвой стал водитель грузовика
16:16 Убийство на севере Франции: погибла мать и ее малолетние дети
15:27 "Вы – евреи, вы – богатые": в пригороде Парижа совершено нападение на еврейскую семью
14:57 Жертвами землетрясения в Мексике стали более 70 человек
14:17 Ураган "Ирма" достиг побережья Флориды
В мире

Наводнение в Тоскане: шесть человек погибли, трое пропали без вести

время публикации: 18:37 | последнее обновление: 18:49 блог версия для печати фото
Наводнение в Тоскане: шесть человек погибли, трое пропали без вести

Шесть человек погибли и трое других числятся в пропавших без вести в результате наводнения, происшедшего в результате мощных ливней и наводнения в итальянском городе Ливорно, регион Тоскана.

Об этом сообщают в воскресенье, 10 сентября, зарубежные СМИ со ссылкой на ведущую итальянскую газету Corriere della Sera.

В статье говорится, что в ночь на воскресенье, с 02:00 до 04:00 по местному времени, в этом регионе выпало 250 мм осадков. Мэр Ливорно Филиппо Ногарин назвал ситуацию "драматической" и заявил, что регион находится в режиме чрезвычайного положения.

"Волна непогоды должна была пройти севернее и затронуть Лигурию, но воздушные потоки принесли ее к нам в Тоскану. Сильные дожди и ветры прошли в провинции Пиза, а затем в Ливорно. Мы направили туда сотрудников из других провинций, ожидается прибытие подразделения из соседних Марке и Эмилия-Романьи. На данный момент мы можем говорить о шести погибших в Ливорно", – цитирует информационное агентство РИА Новости слова сотрудника противопожарной охраны Тосканы.

По его словам, четыре человеа утонули, когда помещение на цокольном этаже, в котором они проживали, затопила вышедшая из берегов река. Причина гибели еще двух человека выясняется, скорее всего, она связана с сильнейшими ливнями, отметили в службе.

Непогода обрушилась на центр Италии накануне вечером. За несколько часов в Ливорно выпало 400 миллиметров осадков, в результате чего было прекращено движение поездов на одной из железнодорожных линий, а ряд автодорог перекрыли из-за упавших деревьев.

В воскресенье утром потоки воды стали заливать и столицу страны, приводя к нарушениям в работе общественного транспорта и затоплению улиц и подземных переходов.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 10 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017