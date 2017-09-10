В Лондоне прошла многотысячная акция протеста против Brexit

В Лондоне в субботу, 9 сентября, состоялся марш протеста против выхода Великобритании из состава Европейского союза.

По оценке организаторов акции, к ее началу собрались от 10 до 15 тысяч человек, но в ходе шествия количество участников увеличилось до 50 тысяч, сообщает новостная служба BBC.

Участники "Народного марша за Европу" прошли по центру британской столицы к площади перед зданием парламента, где был проведен митинг.

Многие пришли на марш в желто-синей одежде и с флагами Евросоюза. Протестующие несли плакаты "Выход из Brexit".