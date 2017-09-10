Президент Франции посетит остров Сен-Мартен, пострадавший от урагана "Ирма"

Во вторник, 12 сентября, президент Франции Эммануэль Макрон прибудет на остров Сен-Мартен, пострадавший от урагана "Ирма". Он привезет с собой предметы первой необходимости для жителей острова.

Об этом сообщает в воскресенье, 10 сентября, новостное агентство Reuters со ссылкой на главу МВД Франции Жерара Коломба, чья пресс-конференция состоялась в этот день в Елисейском дворце – после встречи с Макроном.

Напомним, что Сен-Мартен, расположенный в северной части гряды Восточных Карибских островов, является самым малым в мире обитаемым островом. Он входит в состав двух государств: северная часть острова принадлежит заморской общине Франции, а южная, самоуправляемое государство со значительной автономией – Нидерландам.

Отметим, что жертвами урагана стали десять жителей французской части Сен-Мартена и соседнего острова Сен-Бартелеми, также принадлежащего заморской общине Франции. Еще семь человек числятся в без вести пропавших.