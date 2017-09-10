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В мире

После землетрясения в Мексике объявлен траур, подтверждена гибель 65 человек

время публикации: 09:13 | последнее обновление: 09:13 блог версия для печати

По состоянию на 10 сентября, власти Мексики подтверждают гибель 65 человек в результате мощнейшего за последнее столетие землетрясения, Сотни пострадавших остаются в больницах.

Землетрясение магнитудой 8,1-8,4 произошло на юге Мексики в пятницу, 8 сентября. Его эпицентр располагался возле побережья штата Чьяпас, очаг залегал на глубине около 70 километров.

С 9 сентября в стране объявлен трехдневный траур.

Самое разрушительное землетрясение в Мексике за последние десятилетия произошло 19-20 сентября 1985 года. Его магнитуда достигала 8,1. Тогда в Мехико и окрестностях погибли около 25.000 человек.

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