Потомок династии Романовых подала в суд на Учителя: ее интересы представляет Поклонская

91-летняя гражданка Канады Ольга Куликовская-Романова, представительница царской династии, подала в Октябрьский районный суд Петербурга иск о защите чести и достоинства. Ответчиком она назвала студию "Рок" Алексея Учителя, режиссера фильма "Матильда", описывающего историю любви императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Об этом пишут в воскресенье, 10 сентября, российские СМИ и, в частности, информационное агентство ТАСС.

Иск был зарегистрирован 21 августа и находится на изучении у судьи. Подробности предъявленных режиссеру обвинений пресса не обнародует.

Как пояснил ТАСС адвокат Иван Арцишевский, в течение 20 лет представлявший Объединение членов семьи Романовых, Ольга Куликовская-Романова – вдова Тихона Куликовского-Романова, племянника Николая II и представителя побочной линии семьи российских монархов.

"По моим данным, официальной позиции членов Объединения семьи Романовых по фильму "Матильда" нет, поскольку большинство из них просто не в курсе, что это за фильм" – приводит издание слова Арцишевского, чьи полномочия были приостановлены в июне текущего года.

Отметим, что доверенным лицом истца на этом процессе выступит скандально известный депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая не в первый раз нападает на фильм Алексея Учителя, пишет газета "Комсомольская правда".

Она требует запретить показ "Матильды" до конца судебного процесса, по которому еще не было проведено ни одного заседания. Отметим, что к настоящему моменту власти не наложили ограничений на прокат этой картины.