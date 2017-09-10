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В мире

Поезд, в котором находится Михаил Саакашвили, не пустили на Украину

время публикации: 16:38 | последнее обновление: 16:38 блог версия для печати фото
Поезд, в котором находится Михаил Саакашвили, не пустили на Украину

Бывшего президента Грузии и губернатора Одесской области Михаила Саакашвили попросили покинуть поезд "Пшемысль–Киев", на котором он планировал въехать на Украину и добиваться восстановления своего украинского гражданства.

Об этом пишут в воскресенье, 10 сентября, зарубежные СМИ и, в частности, российская газета "Коммерсант".

Пассажирам поезда было сообщено по громкой связи, что, по данным национальной полиции, в одном из вагонов находится "персона, присутствие которой на Украине незаконно".

Поезд, который должен был отправиться с вокзала польского города Пшемысль в 14:07 по московскому времени до сих пор стоит на перроне. "Петр Порошенко взял в заложники всех пассажиров этого поезда. Только барыга мог до такого додуматься", – приводит издание комментарий Саакашвили.

Тем временем национальная полиция Украины сообщила на своем сайте, что "не имеет никакого отношения к движению поезда Интерсити сообщением Пшемысль-Киев".

"Этот вопрос находится за пределами компетенции национальной полиции. Информируем, что национальная полиция Украины не наделена полномочиями какой-либо деятельности на территории иностранных государств" – сообщается на официальном сайте этого ведомства. Напомним, что накануне Киев и Тбилиси активизировали сотрудничество по уголовным делам против Михаила Саакашвили, ранее лишенного украинского гражданства.

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