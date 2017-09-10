Саакашвили прорвался на территорию Украины в толпе сторонников

Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого украинские власти не пускали на территорию страны, прорвался через границу с помощью толпы своих сторонников и оказался таким образом на Украине.

Об этом сообщает вечером в воскресенье, 10 сентября, сайт украинского телеканала "Громадське".

Как передает корреспондент издания, его "буквально внесли" на территорию страны через пропускной пункт "Шегини".

Новостной портал "Медуза" уточняет, что сторонники Саакашвили взяли его в кольцо, хлопали, выкрикивали его имя и пели гимн Украины, а пограничники пока не принимают никаких мер.

Госпогранслужба Украины подтвердила факт прорыва кордона, отметив, что за ним последовала драка с пограничниками. Ранее в воскресенье сообщалось, что Саакашвили попросили покинуть поезд "Пшемысль–Киев", на котором он планировал въехать на Украину и добиваться восстановления своего украинского гражданства.

Пассажирам поезда было сообщено по громкой связи, что, по данным национальной полиции, в одном из вагонов находится "персона, присутствие которой на Украине незаконно".

Поезд, который должен был отправиться с вокзала польского города Пшемысль в 14:07 по московскому времени до сих пор стоит на перроне. "Петр Порошенко взял в заложники всех пассажиров этого поезда. Только барыга мог до такого додуматься", – приводит издание комментарий Саакашвили.

Тем временем национальная полиция Украины сообщила на своем сайте, что "не имеет никакого отношения к движению поезда Интерсити сообщением Пшемысль-Киев".

"Этот вопрос находится за пределами компетенции национальной полиции. Информируем, что национальная полиция Украины не наделена полномочиями какой-либо деятельности на территории иностранных государств" – сообщается на официальном сайте этого ведомства.

Напомним, что накануне Киев и Тбилиси активизировали сотрудничество по уголовным делам против Михаила Саакашвили, ранее лишенного украинского гражданства.