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В ДТП с участием самосвала под Екатеринбургом погибли восемь человек

время публикации: 01:42 | последнее обновление: 01:46 блог версия для печати фото
В ДТП с участием самосвала под Екатеринбургом погибли восемь человек

В результате ДТП в Свердловской области погибли восемь человек, еще четверо пострадали. Об этом в субботу, 9 сентября, сообщили в ОГИБДД управления МВД России по Екатеринбургу.

"Водитель грузного автомобиля Renault Premium <…> пояснил, что во время движения у автомашины лопнуло колесо, в результате чего грузовик вынесло на встречную полосу движения. Самосвал, груженный 23 т песка, при движении со стороны города Полевской в сторону Екатеринбурга выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двумя автомашинами УАЗ, двигающимися друг за другом в сторону Полевского. С первым УАЗ произошло боковое столкновение, а на другой грузовик опрокинулся, после чего самосвал съехал в кювет", – цитирует сообщение ТАСС.

В одном автомобиле УАЗ находились шесть человек, трое из которых погибли, еще трое получили травмы и были доставлены в больницу.

"Во второй машине находилось пять человек, которые от полученных травм скончались на месте происшествия. Все погибшие – мужчины различных возрастов, женщин и детей в транспортных средствах не было", – отметили полицейские.

В пресс-службе ОАО "Екатеринбурггаз" сообщили, что погибшие были сотрудниками компании "Газмонтаж".

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