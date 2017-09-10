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Убийство на севере Франции: погибла мать и ее малолетние дети

время публикации: 16:16 | последнее обновление: 16:16 блог версия для печати

На железнодорожной станции населенного пункта Гвискар, департамент Уаза на севере Франции, неизвестные злоумышленники застрелили четверых человек – мать, двух ее детей, трех и пяти лет, а также мужчину, который провожал эту семью.

Об этом пишет в воскресенье, 10 сентября, французская газета Le Parisien.

Злоумышленниками по информации Le Parisien, были двое вооруженных мужчин, один из которых, компаньон отца семейства, покончил с собой, а второй сбежал с места преступления и объявлен в розыск.

Впрочем, издание Courrier Picard утверждает, что женщину и детей убил глава семьи, который затем покончил с собой.

Место происшествия оцеплено полицией, Над территорией станции кружит вертолет, по периметру стоят вооруженные жандармы. Прокурор города Компьень, административного центра одноименного округа в департаменте Уаза, даст позже пресс-конференцию, посвященную этим событиям.

Информация уточняется.

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