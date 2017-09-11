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В мире

Трагедия во Франции: офицер полиции застрелил жену и детей и покончил с собой

время публикации: 10 сентября 2017 г., 21:42 | последнее обновление: 10 сентября 2017 г., 21:52 блог версия для печати фото
Трагедия во Франции: офицер полиции застрелил жену и детей и покончил с собой

Британский таблоид The Daily Mail публикует 10 сентября подробности трагедии, происшедшей в воскресенье на железнодорожном вокзале города Нуайон, расположенного в департаменте Уаза на севере Франции – в 120 км от Парижа.

Согласно информации издания, офицер столичной полиции застрелил свою жену и двух малолетних детей из табельного оружия, которое затем направил на себя. Причиной трагедии стало решение женщины оставить мужа.

Полицейских пытался вернуть супругу, а когда понял, что это невозможно, застрелил ее, детей, а затем и себя.

В статье отмечается, что в живых остались другие дети этой пары – двое пятилетних близнецов.

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// NEWSru.co.il // В мире // 10 сентября 2017 г.
Убийство на севере Франции: погибла мать и ее малолетние дети







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