Трагедия во Франции: офицер полиции застрелил жену и детей и покончил с собой

Британский таблоид The Daily Mail публикует 10 сентября подробности трагедии, происшедшей в воскресенье на железнодорожном вокзале города Нуайон, расположенного в департаменте Уаза на севере Франции – в 120 км от Парижа.

Согласно информации издания, офицер столичной полиции застрелил свою жену и двух малолетних детей из табельного оружия, которое затем направил на себя. Причиной трагедии стало решение женщины оставить мужа.

Полицейских пытался вернуть супругу, а когда понял, что это невозможно, застрелил ее, детей, а затем и себя.

В статье отмечается, что в живых остались другие дети этой пары – двое пятилетних близнецов.