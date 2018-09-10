Госдеп США объявил о закрытии офиса ООП в Вашингтоне

Госдепартамент США официально объявил о закрытии офиса Организации Освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне. Пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт подчеркнула: цель этого шага – вынудить палестинцев возобновить мирные переговоры с Израилем.

К принятию этого решения американские власти подтолкнули угрозы палестинского руководства подать иск в Гаагский трибунал, обвинив Израиль в военных преступлениях, пишет в понедельник, 10 сентября, правительственное издание The Hill.

"Соединенные Штаты по-прежнему считают, что прямые переговоры между двумя сторонами являются единственным способом продвижения вперед. Мы не отступим и продолжим прилагать усилия для достижения прочного и всеобъемлющего мира", – говорится в заявлении Госдепа.

Генеральный секретарь исполнительного комитета ООП Саиб Арикат назвал решение администрации Трампа "опасной эскалацией", заявив: "Мы не уступим угрозам и запугиванию со стороны США".

Напомним, что еще в ноябре 2017 года администрация Трампа уведомляла Палестинскую администрацию о том, что, если она не возобновит серьезные мирные переговоры с Израилем, США могут закрыть представительство ООП в Вашингтоне. Это предупреждение было доведено до сведения ПНА, однако в нем не были указаны конкретные сроки.

Рекс Тиллерсон, занимавший пост госсекретаря США, тогда заявлял, что это решение было принято в ответ на заявление главы ПА Махмуда Аббаса, призвавшего Международный уголовный суд в Гааге расследовать "преступления, совершенные израильтянами".

Госдеп США дал понять, что миссия ООП будет закрыта, если палестинцы попытаются воздействовать на Израиль посредством МУС. Делегация ООП работает в Вашингтоне с 1994 года. Администрация Трампа, как и предыдущие демократические и республиканские администрации США, находится в постоянном контакте с ее главой Хусамом Зомлотом, советником главы Палестинской автономии по стратегическим вопросам.