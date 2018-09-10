WSJ: 10 сентября будет объявлено о закрытии офиса ООП в Вашингтоне

The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме пишет, что в понедельник, 10 сентября, администрация Дональда Трампа объявит о закрытии офиса "Организации освобождения Палестины" в Вашингтоне.

С соответствующим заявлением должен выступить советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Накануне он сказал: "США всегда будут рядом с нашим другом и союзником – Израилем".

Кроме того, американское руководство, по всей видимости, предупредит Международный уголовный суд о возможных санкциях в случае, если будут продолжаться расследования в отношении США и Израиля. В частности, может быть запрещен въезд в Соединенные Штаты судьям и прокурорам МУС.

Эта публикация, в которой отмечается, что данный шаг продиктован желанием Белого дома оказать давление на палестинскую администрацию и добиться возобновления мирных переговоров с Израилем, цитируется многими американскими, израильскими и арабскими СМИ.

Генеральный секретарь исполнительного комитета ООП Саиб Арикат назвал решение администрации Трампа "опасной эскалацией", заявив: "Мы не уступим угрозам и запугиванию со стороны США".

Напомним, что еще в ноябре 2017 года администрация Трампа уведомляла Палестинскую администрацию о том, что, если она не возобновит серьезные мирные переговоры с Израилем, США могут закрыть представительство ООП в Вашингтоне. Это предупреждение было доведено до сведения ПНА, однако в нем не были указаны конкретные сроки. Рекс Тиллерсон, занимавший пост госсекретаря США, тогда заявлял, что это решение было принято в ответ на заявление главы ПА Махмуда Аббаса, призвавшего Международный уголовный суд в Гааге расследовать "преступления, совершенные израильтянами". Госдеп США дал понять, что миссия ООП будет закрыта, если палестинцы попытаются воздействовать на Израиль посредством МУС.

Делегация ООП работает в Вашингтоне с 1994 года. Администрация Трампа, как и предыдущие демократические и республиканские администрации США, находится в постоянном контакте с ее главой Хусамом Зомлотом, советником главы Палестинской автономии по стратегическим вопросам.





