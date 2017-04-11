Стокгольмский террорист признал, что совершил "террористическое преступление"

39-летний Рахмат Акилов, подозреваемый в совершении теракта в Стокгольме, признался в том, что осуществил "террористическое преступление", заявил его адвокат Йохан Эрикссон.

Как передает BBC, соответствующее признание было сделано в стокгольмском суде.

Причиной совершения теракта, по словам Акилова, было его недовольство властями Швеции, отказавшими ему в праве на жительство в этой стране. Акилову грозила депортация, он связался с представителями "Исламского государства", которые помогли ему подготовиться к совершению теракта.

Террористу удалось скрыться с места преступления. Но позже он был задержан в северном пригороде Стокгольма.

Известно, что у Акилова в Узбекистане остались жена и четверо детей. Время от времени он пересылал им деньги.

Рахмат Акилов в декабре 2016 года был уведомлен властями Швеции, что его просьба о предоставлении права на жительство в этой стране, поданная в 2014 году, отклонена. Власти потребовали тогда, чтобы в течение четырех недель Акилов покинул Швецию. Он не выполнил это предписание и скрылся. С февраля 2017-го Рахмат Акилов был объявлен в розыск.

7 апреля 2017 года в центре Стокгольма, на улице Дроттнинггатан, возле торгового центра Ahlens, грузовик врезался в толпу пешеходов. Погибли четыре человека (гражданин Великобритании, турист из Бельгии и два шведа), 15 пострадавших были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Это происшествие было признано терактом. Ответственность за атаку взяло на себя "Исламское государство".