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В мире

Губернатор Алабамы ушел в отставку на фоне секс-скандала и обвинений в финансовых нарушениях

время публикации: 10:50 | последнее обновление: 10:50 блог версия для печати фото
Роберт Бентли

Губернатор Алабамы 74-летний Роберт Бентли, занимавший этот пост с 2010 года, объявил об уходе в отставку. Его пост временно занял Кей Айви, ранее являвшийся заместителем губернатора.

Решение Бентли объясняют двумя скандалами вокруг его имени. Недавно ему пришлось признать себя виновным в нескольких случаях нарушения закона о финансировании предвыборных кампаний.

Другой причиной отставки губернатора американские СМИ называют секс-скандал, связанный с тем, что два года назад Бентли уличили во внебрачной связи и попытке замять этот скандал, используя служебные полномочия и финансовые средства предвыборного фонда.

На этом фоне жена Роберта Бентли, с которой он прожил около 50 лет, подала на развод, а коллеги по Республиканской партии призвали его подать в отставку.

По результатам проведенного разбирательства Бентли был приговорен к 100 часам общественных работ, году лишения свободы условно и штрафу в размере около 37 тысяч долларов.

Следует отметить, что до недавнего времени Роберт Бентли считался образцовым политиком и государственным деятелем. Он выступал как защитник интересов христиан в Америке и после вступления в должность губернатора отказался от зарплаты.

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