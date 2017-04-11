11 апреля отмечается день бывших узников концлагерей

11 апреля отмечается как международный день бывших узников нацистских концлагерей. В этот день 72 года назад американские военные вошли на территорию концлагеря Бухенвальд, где незадолго до того заключенные подняли восстание.

На момент освобождения в Бухенвальде оставались несколько десятков тысяч заключенных из 18 стран мира. 22 апреля были освобождены узники Заксенхаузена, 29 апреля – узники Дахау, 30 апреля – узницы Равенсбрюка.

Мероприятия, приуроченные к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, проходят во многих городах мира. В Израиле в этом году эти мероприятия перенесены из-за праздника Песах.