11 апреля 2017 г.
последняя новость: 10:25
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:01 Четверо пострадавших в результате теракта в петербургском метро остаются в тяжелом состоянии
09:39 Бриллианты "Аполлон" и "Артемида" будут проданы на аукционе в Женеве
09:11 Amnesty International: в Палестине возобновились смертные казни
07:55 В результате стрельбы в калифорнийской школе убиты женщина и ребенок, убийца застрелился
06:21 Президент США Дональд Трамп поздравил евреев с Песахом, использовав хэштег #ChagSameach
06:10 Умер известный грузинский актер Гиви Берикашвили
21:42 Президент США грозит сирийскому диктатору новыми атаками
21:11 Стрельба в одной из школ Калифорнии: есть жертвы
20:11 Глава правительства Швеции намерен положить конец массовой иммиграции
19:30 В Берлине задержан марокканец, планировавший теракт у посольства РФ
В мире

Бриллианты "Аполлон" и "Артемида" будут проданы на аукционе в Женеве

время публикации: 09:39 | последнее обновление: 09:43 блог версия для печати фото
"Аполлон" и "Артемида"
"Аполлон" и "Артемида"
"Аполлон" и "Артемида"
ВСЕ ФОТО

10 апреля аукционный дом Sotheby's представил в Лондоне голубой и розовый бриллианты "Аполлон" и "Артемида", оформленные как серьги. Стоимость лота – от 50 до 70 миллионов долларов.

Размеры бриллиантов: 14,5 и 16 каратов.

Аукцион, на котором будет выставлен этот лот, состоится 16 мая в Женеве.

Напомним, что 4 апреля с аукциона Sotheby's в Гонконге за $71,2 млн был продан бриллиант "Розовая звезда" (The Pink Star) в 59,6 карата. Тем самым был установлен новый мировой рекорд цены для драгоценных камней любой категории. Покупателем стала гонконгская компания Chow Tai Fook Jewellery Group – крупнейшая сеть ювелирных магазинов в мире по капитализации. До аукциона его стоимость оценивалась более чем в $60 млн.

Алмаз "Розовая звезда" был найден De Beers в 1999 году и изначально весил 132,5 карата. Получившийся после обработки бриллиант имеет овальную форму и смешанный тип огранки. Огранкой и полировкой в течение двух лет занималась компания Steinmetz Diamonds. В 2013 году Sotheby's уже пытался продать "Розовую звезду", получив предложение на $83 млн, однако сделка сорвалась, поскольку покупатель, нью-йоркский огранщик Айзек Вольф так и не заплатил за камень.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 4 апреля 2017 г.
На аукционе Sotheby's установлен новый рекорд: бриллиант "Розовая звезда" продан за $71,2 млн
// NEWSru.co.il // В мире // 4 мая 2016 г.
На аукционе Sotheby's будет продан алмаз размером "с кулак"
// NEWSru.co.il // Досуг // 12 ноября 2015 г.
Уникальный голубой бриллиант продан на аукционе Sotheby's за рекордную сумму
// NEWSru.co.il // Досуг // 22 апреля 2015 г.
На аукционе Sotheby's продано за $22 млн кольцо с бриллиантом в 100 каратов
// NEWSru.co.il // Экономика // 23 ноября 2014 г.
Голубой бриллиант миссис Меллон установил двойной рекорд аукционов
// NEWSru.co.il // Досуг // 9 сентября 2013 г.
Sotheby's выставляет на аукцион самый крупный в мире бриллиант







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 11 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017