Бриллианты "Аполлон" и "Артемида" будут проданы на аукционе в Женеве

10 апреля аукционный дом Sotheby's представил в Лондоне голубой и розовый бриллианты "Аполлон" и "Артемида", оформленные как серьги. Стоимость лота – от 50 до 70 миллионов долларов.

Размеры бриллиантов: 14,5 и 16 каратов.

Аукцион, на котором будет выставлен этот лот, состоится 16 мая в Женеве.

Напомним, что 4 апреля с аукциона Sotheby's в Гонконге за $71,2 млн был продан бриллиант "Розовая звезда" (The Pink Star) в 59,6 карата. Тем самым был установлен новый мировой рекорд цены для драгоценных камней любой категории. Покупателем стала гонконгская компания Chow Tai Fook Jewellery Group – крупнейшая сеть ювелирных магазинов в мире по капитализации. До аукциона его стоимость оценивалась более чем в $60 млн.

Алмаз "Розовая звезда" был найден De Beers в 1999 году и изначально весил 132,5 карата. Получившийся после обработки бриллиант имеет овальную форму и смешанный тип огранки. Огранкой и полировкой в течение двух лет занималась компания Steinmetz Diamonds. В 2013 году Sotheby's уже пытался продать "Розовую звезду", получив предложение на $83 млн, однако сделка сорвалась, поскольку покупатель, нью-йоркский огранщик Айзек Вольф так и не заплатил за камень.