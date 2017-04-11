Участники встречи G7 отвергли предложение о расширении санкций в отношении России

Министры иностранных дел стран, входящих в "Большую семерку", не поддержали предложение Великобритании о расширении санкций в отношении России и Сирии. Об этом объявил глава МИД Франции Жан-Марк Эро.

Министры иностранных дел полагают, что Москва может сыграть конструктивную роль в прекращении затянувшегося конфликта, дестабилизирующего ситуацию на всем Ближнем Востоке и ставшего причиной многомиллионной волны беженцев, пишет Guardian. По информации этого издания, участники встречи, проходящей в Лукке, не хотели "загонять Россию в угол".

По информации телеканала BBC, в итоге было принято решение отложить обсуждение вопроса о введении новых санкций против России и Сирии до окончания расследования химической атаки в Идлибе.

В заседании, которое началось утром 11 апреля, помимо глав МВД стран G7 присутствуют представители Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ, Иордании и Катара.

Французский телеканал France 24 сообщает, что все участники проходящей в Италии встречи считают, что конфликт не может быть решен до тех пор, пока у власти в Сирии находится нынешний президент Башар Асад.