Умер известный грузинский актер Гиви Берикашвили

В понедельник, 10 апреля, в Тбилиси в возрасте 83 лет умер народный артист Грузии Гиви Берикашвили, сообщает сайта "Грузия Online".

По словам близких Берикашвили, недавно он был госпитализирован в связи осложнением, возникшим на фоне воспаления легких. В больнице его состояние ухудшилось, и 10 апреля он скончался.

Гиви Берикашвили родился 12 мая 1933 года в селе Колаги Гурджаанского муниципалитета. В 1956 году он окончил актерский факультет Театрального института Грузии. В разное время работал в Руставском государственном драматическом театре, Сухумском государственном драматическом театре и в Государственном академическом театре имени Котэ Марджанишвили. Был заслуженным артистом Грузии, Народным артистом Грузии (1979), лауреатом премии имени Котэ Марджанишвили, лауреатом премии имени Ипполите Хвичия, лауреатом премии "Мужчина года".

Берикашвили известен также по ролям в кинофильмах "Древо желания", "Берега", "Кувшин".