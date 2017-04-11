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В мире

Дональд Трамп ратифицировал протокол о вступлении Черногории в NATO

время публикации: 18:33 | последнее обновление: 18:33 блог версия для печати фото
Дональд Трамп ратифицировал протокол о вступлении Черногории в NATO

Президент США Дональд Трамп ратифицировал протокол по вступлению Черногории в NATO, сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальное заявление Белого дома.

В конце марта Сенат поддержал расширение Североатлантического альянса за счет присоединения к нему Черногории. За это решение проголосовали 97 членов палаты и только двое были против.

После ратификации протокола всеми государствами альянса, ожидается, что это произойдет до конца июня, Черногория станет 29 членом NATO.

В России полагают, что расширение альянса приведет к росту напряженности в Европе. Об этом еще в феврале заявил Сергей Лавров в своем выступлении на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

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