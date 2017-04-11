Ситуацию в Сирии Путин описал цитатой из Ильфа и Петрова: "Скучно, девочки"

На брифинге, состоявшемся после встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой, на вопрос о ситуации в Сирии, президент России Владимир Путин процитировал роман "Двенадцать стульев" Ильфа и Петрова.

Вопрос журналиста о ситуации в Сирии и об опасности повторения военных ударов США по сирийским объектам прозвучал после того, как Владимир Путин и Серджо Маттарелла подвели итоги встречи и рассказали о перспективах сотрудничества России и Италии. Вопрос о Сирии был адресован журналистом непосредственно российскому президенту.

Владимир Путин сообщил, что нынешняя ситуация ему сильно напоминает события 2003 года, когда представители Соединенных Штатов в Совете Безопасности показывали химическое оружие, якобы обнаруженное в Ираке. Напомним, что это закончилось разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением "Исламского государства".

"Все то же самое происходит сейчас, и опять партнеры кивают им. Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать: скучно, девочки. Это все мы уже видели, наблюдали", - цитирует российского президента его пресс-служба.

Владимир Путин заявил, что европейское сообщество консолидируется, объявив общими врагами Сирию и Россию. "Мы готовы потерпеть, только мы надеемся, что это выйдет все-таки на какой-то позитивный тренд взаимодействия", - заявил Путин.

Владимир Путин также заявил, что у России имеется информация, что в Сирии готовится серия провокаций. "У нас есть информация из различных источников, что подобные провокации (а я по-другому это назвать не могу) готовятся и в других регионах Сирии, в том числе в южных пригородах Дамаска, где собираются подбросить опять какое-то вещество и обвинить в его применении сирийские официальные власти".





