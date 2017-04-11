11 апреля 2017 г.
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В результате стрельбы в калифорнийской школе убиты женщина и ребенок, убийца застрелился

время публикации: 07:55 | последнее обновление: 08:01 блог версия для печати фото
В результате стрельбы в калифорнийской школе убиты женщина и ребенок, убийца застрелился

В понедельник, 10 апреля, в начальной школе города Сан-Бернардино (штат Калифорния, США) мужчина застрелил свою бывшую жену, работавшую учительницей, убил одного из учеников и ранил другого, а затем покончил с собой, сообщает агентство Reuters.

По оценке полиции, целью стрелявшего была его бывшая супруга, дети, по всей видимости, оказались на линии огня случайно, когда он начал стрелять в классе.

Напомним, что 2 декабря 2015 года в результате стрельбы в городе Сан-Бернардино были убиты 14 человек, более 20 получили ранения. Нападение совершили двое экстремистов – 27-летняя Ташфин Малик и 28-летний Саид Ризван Фарук – они были убиты в перестрелке с полицией. Было установлено, что речь идет о тщательно спланированном нападении, совершенном радикальными исламистами. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство".

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