В результате стрельбы в калифорнийской школе убиты женщина и ребенок, убийца застрелился

В понедельник, 10 апреля, в начальной школе города Сан-Бернардино (штат Калифорния, США) мужчина застрелил свою бывшую жену, работавшую учительницей, убил одного из учеников и ранил другого, а затем покончил с собой, сообщает агентство Reuters.

По оценке полиции, целью стрелявшего была его бывшая супруга, дети, по всей видимости, оказались на линии огня случайно, когда он начал стрелять в классе.

Напомним, что 2 декабря 2015 года в результате стрельбы в городе Сан-Бернардино были убиты 14 человек, более 20 получили ранения. Нападение совершили двое экстремистов – 27-летняя Ташфин Малик и 28-летний Саид Ризван Фарук – они были убиты в перестрелке с полицией. Было установлено, что речь идет о тщательно спланированном нападении, совершенном радикальными исламистами. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство".