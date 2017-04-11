11 апреля 2017 г.
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В мире

СМИ: Дональд Трамп не участвовал в "пасхальном седере" в Белом доме

время публикации: 20:27 | последнее обновление: 21:11 блог версия для печати фото
СМИ: Дональд Трамп не участвовал в "пасхальном седере" в Белом доме

Израильские СМИ отмечают, что нынешний президент США Дональд Трамп, в отличие от Барака Обамы, не стал участвовать в праздничном ужине по поводу праздника Песах.

Сайт Walla News пишет, что работники Белого дома и обслуживающий персонал, среди которых немало евреев, собрались 10 апреля за праздничным столом и читали "Агаду". Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер выложил в Twitter фотографию, написав: "Отмечается первая ночь праздника". Однако многие пользователи обратили внимание, что за столом нет президента Дональда Трампа.

Walla News отмечает, что Барак Обама из-за насыщенного расписания также не всегда участвовал в праздничном ужине в первую "пасхальную ночь". Иногда праздник отмечался в Белом доме чуть раньше, иногда на насколько дней позднее. Поэтому, в редакции израильского издания не исключают, что до конца пасхальной недели президент США отметит Песах вместе с членами еврейской общины.

Тем не менее, Дональд Трамп не забыл о Песахе. Накануне сайт NEWSru.co.il сообщал, что президент США в своем твиттере опубликовал поздравление, адресованное евреям Соединенных Штатов, Израиля и всего мира. Эта публикация была отмечена эштегом #ChagSameach (хаг самеах, веселого праздника – иврит).

СМИ обращают внимание, что в праздничном ужине в Белом доме приняла участие дочь Трампа, Иванка, вышедшая замуж за еврея Джареда Кушнера и прошедшая гиюр в 2009 году. У нее с Джаредом трое детей. Дональд Трамп не раз подчеркивал, что дочь и внуки сближают его с еврейским народом.



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