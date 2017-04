СМИ: Дональд Трамп не участвовал в "пасхальном седере" в Белом доме

Израильские СМИ отмечают, что нынешний президент США Дональд Трамп, в отличие от Барака Обамы, не стал участвовать в праздничном ужине по поводу праздника Песах.

Сайт Walla News пишет, что работники Белого дома и обслуживающий персонал, среди которых немало евреев, собрались 10 апреля за праздничным столом и читали "Агаду". Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер выложил в Twitter фотографию, написав: "Отмечается первая ночь праздника". Однако многие пользователи обратили внимание, что за столом нет президента Дональда Трампа.

This evening, @WhiteHouse staff held a Passover Seder, marking first night of Passover. pic.twitter.com/ag9y7jmKfD

Walla News отмечает, что Барак Обама из-за насыщенного расписания также не всегда участвовал в праздничном ужине в первую "пасхальную ночь". Иногда праздник отмечался в Белом доме чуть раньше, иногда на насколько дней позднее. Поэтому, в редакции израильского издания не исключают, что до конца пасхальной недели президент США отметит Песах вместе с членами еврейской общины.

Тем не менее, Дональд Трамп не забыл о Песахе. Накануне сайт NEWSru.co.il сообщал, что президент США в своем твиттере опубликовал поздравление, адресованное евреям Соединенных Штатов, Израиля и всего мира. Эта публикация была отмечена эштегом #ChagSameach (хаг самеах, веселого праздника – иврит).

Happy Passover to everyone celebrating in the United States of America, Israel, and around the world. #ChagSameach