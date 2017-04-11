Пресс-секретарь Белого дома случайно заступился за Гитлера, желая осудить Асада

Во время ежедневного брифинга официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, желая подчеркнуть преступность режима Башара Асада, заявил, что "даже Гитлер не использовал химическое оружие".

Когда журналисты стали уточнять, действительно ли Спайсер полагает, что Гитлер не использовал химическое оружие, он только усугубил неловкую ситуацию своими объяснениями, сообщил телеканал CNN.

"Он не использовал газовое оружие против собственного народа", - заявил представитель Белого дома. Когда находившиеся в зале репортеры напомнили о Холокосте как о примере использования отравляющих веществ, Спайсер продолжил настаивать на собственной версии истории. "Однако он делал это иначе, чем Асад, который использовал зарин в центре городов против невинных граждан", - добавил Спайсер.

Телеканал CNN в своих комментариях отметил, что многие историки полагают, что нацистская Германия не использовала химическое оружие в ходе Второй мировой войны, отчасти объясняя это тем, что во время Первой мировой войны сам Гитлер получил тяжелое отравление ипритом во время газовой атаки.

Тем не менее, в репортаже СNN подчеркивалось, что отравляющий газ использовался для убийства миллионов людей в концентрационных лагерях.





