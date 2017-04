Президент США Дональд Трамп поздравил евреев с Песахом, использовав хэштег #ChagSameach

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем твиттере поздравление с праздником Песах, адресованное евреям Соединенных Штатов, Израиля и всего мира. Эта публикация отмечена хэштегом #ChagSameach (хаг самеах, веселого праздника – иврит).

Happy Passover to everyone celebrating in the United States of America, Israel, and around the world. #ChagSameach