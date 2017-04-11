Скандал по поводу выдворения "лишнего" пассажира из самолета United Airlines. ВИДЕО

В США набирает обороты скандал в связи с действиями охранников чикагского аэропорта, которые 10 апреля силой выволокли из салона самолета компании United Airlines "лишнего" пассажира.

Инцидент произошел на рейсе 3411 (Чикаго-Луисвилл). Компания продала больше билетов, чем было мест в салоне. Представитель компании предложил одному из пассажиров добровольно покинуть салон самолета в обмен на предоставление оплаченного номера в отеле, денежной компенсации и билета на следующий рейс. Однако добровольцев не нашлось. Тогда сотрудники United Airlines выбрали "случайного" пассажира азиатской внешности и попросили его покинуть салон. Когда тот отказался подчиниться, была вызвана охрана аэропорта. Трое охранников применили силу и вытащили упавшего на пол пассажира из самолета.

В социальных сетях получила широкое распространение видеозапись этого инцидента, сделанная пассажиркой Одрой Бриджес. Свидетели говорят, что мужчина, которого сотрудники компании заставляли выйти из самолета, объяснял, что он врач и должен спешить к своим пациентам. Он также кричал, что его выбрали "потому что он китаец". Но эти аргументы не убедили представителей United Airlines.

Чикагский департамент авиации лишь частично признал неправомочность действий охранников, заявив, что один из них действовал "не по протоколу", а потому предстанет перед комиссией, которая будет решать вопрос о его возможном увольнении.

После инцидента генеральный директор авиакомпании United Airlines Оскар Муньос принес извинения за "неприятное событие", рднако позже он выступил в защиту действий своих сотрудников, которые, по его словам, "вежливо" просили пассажира покинуть салон самолета, но тот отвечал им "грубо и воинственно", чем вынудил охранников применить по отношению к нему силу.

Об инциденте сообщили все ведущие американские СМИ и международные агентства.





