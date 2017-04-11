Выполнена воля Евгения Евтушенко: он похоронен рядом с Борисом Пастернаком

После гражданской панихиды в Центральном Доме литераторов, в которой приняли участие сотни людей, поэт Евгений Евтушенко был похоронен в писательском поселке Переделкино, в Подмосковье. Как передает ТАСС, на последней прощальной церемонии присутствовали только родные и близкие поэта.

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Евгений Евтушенко был похоронен рядом с могилой Бориса Пастернака, как он об этом и просил.

Евгений Евтушенко родился 18 июля 1932 года в Иркутской области. Его первая книга стихов "Разведчики грядущего" вышла в 1952 году. В том же году в возрасте 20 лет Евтушенко был принят в Союз писателей СССР, став самым молодым членом организации.

В 1961 году Евтушенко написал поэму "Бабий Яр", которая была переведена на 72 языка и сделала поэта всемирно известным. Спустя два года он был номинирован на Нобелевскую премию по литературе.

В августе 1968 года, через два дня после ввода танков в Чехословакию, Евтушенко написал стихотворение-протест "Танки идут по Праге". Поэт выступал в поддержку советских диссидентов Иосифа Бродского, Александра Солженицына, Юлия Даниэля. В 1991 году, заключив контракт с американским университетом в городе Талса, штат Оклахома, Евтушенко уехал преподавать в США. При этом он продолжал выступать в России.

В 2013 году поэт перенес ампутацию ноги из-за развивающегося воспалительного процесса. В декабре 2014 года в связи с резким ухудшением состояния здоровья он попал в больницу во время поездки в Ростов-на-Дону, где у него должен был состояться творческий вечер. В августе 2015 года поэт снова попал в больницу, в Москве, где ему ввели кардиостимулятор для устранения проблем с сердечным ритмом.